قبل سفرك إلى البرازيل.. احترس من هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر مركز طب السفر الألماني السياح الراغبين في السفر إلى البرازيل، لمتابعة كوبا أمريكا 2019 مثلا، من انتشار بعض الأمراض الاستوائية مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك.

وأوضح المركز الألماني أن الحمى الصفراء تنتشر في جميع أنحاء البلاد تقريباً، مشيراً إلى أن الفيروس يقوم بتدمير أنسجة الكبد والكليتين، وتتمثل أعراضه في انخفاض كمية البول وتوقف الكبد عن تأدية وظائفه كما ينبغي، وتتجمع أصباغ الصفراء في الجلد، مما يغير لون الجلد ويميل إلى الاصفرار. لذا يجب تلقي تطعيم ضد الحمى الصفراء قبل السفر.

أما حمى الضنك، التي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا، فلا يوجد تطعيم ضدها، ولكن يمكن للسياح وقاية أنفسهم من خلال الحماية من البعوض النشط نهاراً، والذي ينقل هذا الفيروس.

ويرتفع خطر الإصابة بحمى الضنك في البرازيل طوال العام، علما بأن أعداد المصابين شهدت زيادة كبيرة منذ بداية العام.