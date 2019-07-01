لإطلالة واثقة على الشاطىء.. تخلصي من تشققات القدم بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 10:39 مساءً - تشققات القدم من المشاكل التي تسبب حرجًا كبيرًا للفتيات، وهي تحتاج عناية كبيرة وبشكل دوري من الصبايا، بخاصة وإن كنتِ تعتادين ارتداء الأحذية المفتوحة في فصل الصيف، وبالطبع سوف تبرز هذه المشكلة أكثر على الشاطىء، وحتى تشعري بثقة أكبر، إليكِ ماسكات تساعدكِ على التخلص من تشققات القدم.

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ماسك الشوفان والسكر البني وزيت الصبّار للقدم المتشققة للغاية

ماسك الشوفان والسكر البني وزيت الصبّار للقدم المتشققة للغاية

- 3 أكواب من الشوفان

- ربع كوب من السكر البني

- عصير نصف ليمونة

- ملعقة كبيرة زيت صبّار

- أكياس بلاستيكية

- ماء دافىء



تحضير الماسك

اِنقعي قدميكِ في البداية بالماء الدافىء لمدة 15 دقيقة حتى يصبح الجلد رطبًا أكثر، لتسهل إزالته.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها مع الفرك على بشرة قدميكِ.

غطي قدميكِ بالأكياس البلاستيكية واتركيها لمدة نصف ساعة أو أكثر.

اشطفي قدميكِ بعدها بالماء، مع استخدام حجر القدمين، لإزالة باقي الجلد المتشقق.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحفاظ على بشرتكِ نضرة، وإزالة الجلد الميت أول بأول.

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ماسك الفازلين مع الزبادي وزيت الزيتون

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ماسك الفازلين مع الزبادي وزيت الزيتون

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة فازلين

- نصف كوب زبادي

- ماء دافىء

- أكياس نايلون

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تحضير الماسك

اِنقعي قدميكِ في وعاء كبير مثلما فعلتِ بالماسك السابق.

اخلطي المكونات بعضها البعض، وضعيها على بشرة قدميكِ.

ارتدي كيس النايلون فوق لفاعلية أكبر للماسك، واتركيه لمدة ساعة.

يمكنكِ استخدام الحجر الطبيعي لتقشير قدميكِ عند إزالة الماسك.

كرري هذه العملية على الأقل مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة قدم صحية، وكعب وردي ناعم.

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