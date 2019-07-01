أفضل قصات الغرة 2019 لتسريحة مميزة كالنجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 10:39 مساءً - تسريحة الشعر ربما اختيارها يحتاج منك بعض الوقت، لكن ما هو أصعب هو اختيار الغرة المناسبة، فهي أول ما تقع عليه العينان، فكلما كانت تسريحة الشعر مناسبك لك ومميزة على شكل وجهك، كلما خطفت الأنظار أكثر، لهذا لم نجد أفضل من النجمات، لنقدم لك أجدد وأفضل قصَات غرة الشعر 2019، لتختاري ما يناسبك.
إليزابيث أولسن Elizabeth Olsen بالغرة العريضة مع الشعر الأشقر
هذه التسريحة مع الشعر الفوضوي من Elizabeth Olsen، بدت جذابة للغاية مع قصَة الغرة العريضة المفرغة قليلا، للمسة طبيعية مع ذقنها الصغيرة، والشعر الطويل بدت معه أنيقة مع الخدود الممتلئة.
إيما واتسون Emma Watson
مع الشعر القصير، اختارت النجمة Emma Watson إيما واتسون تسريحة الغرة القصيرة أو المعروف بالـ Baby Bang، وهي خيار جريء، لا ننصح به صاحبات الوجه الممتليء، اعتمدت معها أيضا الشعر الفوضوي، لتبدو غير مزعجة للعين.
بيلا حديد Bella Hadid مع الغرة الكثيفة
تسريحة الغرة الكثيفة والطويلة برزت بشكل كبير مع موضة الشعر القصير التي اعتمدتها أغلب النجمات والصبايا هذا الموسم، وحتى وإن كنت لا تريدين إخفاء جبهتك العريضة، فهذه التسريحة تجعل وجهك يبدو أصغر وأنحف، مثلما فعلت العارضة بيلا حديد.
الغرة المتشعبة من Emily Ratajkowksi
بأحد المهرجانات الكبيرة ظهرت النجمة Emily Ratajkowksi بتسريحة الشعر المرفوعة مع الغرة العريضة المتشعبة الممتدة على كلا الجانبين من الجبهة، وأطراف طويلة للخصلات، لإطلالة ملكية مستوحاة من الستينيات.
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