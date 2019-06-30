المايكروبليدنج... كل ما يجب أن تعرفيه حولها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - هناك عدد هائل من المنتجات والتقنيات الموجودة تحت تصرفنا، والتي تهدف الى الحصول على حواجب كثيفة. إلا أن أن المايكروبليدنج Microblading تعد حالياً أحدث ما توصل إليه خبراء التجميل لتصحيح شكل الحاجبين وتكثيفهما وتصحيح العيوب فيهما.

وفي هذا المقال، سنقدم لك كل ما تحتاجين الى معرفته عن المايكروبليدنج.

المايكروبليدنج



ما هي المايكروبليدنج؟

المايكروبليدنج هي عبارة عن تقنية وشم شبه دائمة للحواجب، والتي تبدو طبيعية تماماً، عن طريق ملء الفراغات وتحديد شكل الحاجب وتكثيف شعيراته، ومن خلالها بالإمكان تغيير شكل الحاجب بالكامل، فتحصل المرأة في النهاية على حواجب عريضة وكثيفة بطريقة طبيعية، مما يمنحها جبيناً جميلاً وجذاباً. وقبل اعتماد هذه التقنية، يتم التشاور بين المتخصص والمرأة التي ستخضع لها، حول رسمة الحواجب ولون الشعيرات الملائمة للون البشرة. بعدها، يتم تنظيف منطقة الحاجب وتخديرها، من ثم يُستخدم قلم microblading مخصص للرسم على منطقة الحاجب، يتم من خلاله رسم كل شعرة على حدة. بعدها يتم تطبيق مرهم للمساعدة في عملية الشفاه.



كم تستغرق من الوقت؟

تستغرق تقنية المايكروبليدنج من 30 الى 40 دقيقة. ثم يتم تحديد موعد للمتابعة بعد أربعة الى ستة أسابيع، وذلك للتأكد من أن الزبونة راضية عن النتائج، أو إذا كانت بحاجة الى بعض التعديلات الصغيرة. ويمكن أن تدوم نتائج هذه التقنية من سنة الى ثلاث سنوات، اعتماداً على نوع البشرة، حيث أن الوشم يتلاشى بشكل أسرع على البشرة الدهنية. من جهة أخرى، ليس لهذه التقنية أي أثار جانبية، لا سيما إذا تم اتباع إجراءات الرعاية المناسبة بعد الخضوع لها.

رسم وتكثيف الحواجب



خطوات يجب اتباعها بعد المايكروبليدنج

أهم منتج يجب استخدامه بعد الخضوع لتقنية المايكروبليدنج هو الواقي الشمسي، فهو يطيل عمر وشم الحاجبين ويمنعه من التلاشي. كذلك، يجب تجنب استخدام المنتجات الغنية بالريتينول قبل أسبوع من الخضوع لهذه التقنية وبعد 30 يوماً بعدها، لأن هذه المادة تساعد في تلاشي وشم الحاجبين قبل الأوان. كذلك، يجب تجنب تبلّل الحاجبين أو استخدام أي مستحضرات مكياج في منطقة الحواجب، وذلك لمدة أسبوع او أسبوعين على الأقل. بعدها، بإمكانك العودة الى روتين البشرة اليومي الخاص بك، والقيام بتطبيق المكياج بشكل طبيعي.

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