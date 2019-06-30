كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 05:36 مساءً - تفضل كثيرات من النساء خلال الصيف، التخلي عن الشعر الطويل، واعتماد الشعر القصير بأشكاله المختلفة، كونه يمنحن إطلالة حيوية وعصرية، وفي الوقت نفسه ملائم جداً للأجواء الحارة. فإن كان شعرك قصيراً، سنقدم لك تسريحات للشعر القصير موضة صيف 2019، فاختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة شعر البوب

تعد تسريحة البوب إحدى أكثر تسريحات الشعر القصير رواجاً، وهي تلاقي انتشاراً كبيراً خصوصاً بين النجمات، كونها من أبرز صيحات تسريحات الشعر. فإن كنت تمتلكين شخصية مرحة، اعتمدي هذه التسريحة بشكل فوضي يضفي الحيوية على مظهرك، أو اعتمدي تسريحة شعر البوب الناعم المنسدل على جانبي الوجه.

تسريحة شعر البوب

تسريحة الضفائر الخلفية

تحظى تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها بشعبية كبيرة، سواء في المناسبات أو خلال الأيام العادية، وهي ليست ملائمة للشعر الطويل فحسب وإنما أيضاً للشعر القصير، لذلك احصلي على إطلالة عصرية مع تسريحة الضفائر الخلفية، حيث يُقسم الشعر من الخلف الى قسمين، ويُضفّر كل قسم على حدة، ومن ثم يتم تثبيتهما بالدبابيس مع بعضهما البعض. ولإضفاء الحيوية على مظهرك، اتركي بعض خصل الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة البوب المزينة بالضفائر

تسريحة البيكسي الطويلة

تلائم هذه التسريحة العصرية صاحبات الشعر الخفيف، فإضافة الى جمالها وحيويتها، فهي ستجعل شعرك يبدو أكثر سمكاً وكثافة. فإن كنت تعتمدين قصة البيكسي الطويلة، فلا تترددي في اعتماد هذه التسريحة، فطول الشعر مرن بما يكفي ليجعلها واحدة من تسريحات الشعر القصيرة المفضلة خلال فصل الصيف.

تسريحة البيكسي الطويلة

تسريحة البوب المزينة بالضفائر

إذا كان شعرك قصيراً، فهذا لا يعني أنك لا تستطعين التمتع بجمال الضفائر، التي تمنحك مظهراً طفولياً جذاباً. بالتالي، لا تترددي في اعتماد تسريحة البوب المزينة بالضفائر، والتي تلائم كثيراً الأجواء الحارة. يكفي فقط أن تقومي بجمع الغرة الى الوراء وجعلها على شكل ضفائر متشابكة، مع ترك الشعر منسدلاً من الوراء.

تسريحة البوب المزينة بالضفائر

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تسريحة الكاريه المموج

من المعروف أن الشعر الكاريه رائج جداً في الوقت الراهن، فإن كنت تعتمدين قصة الكاريه وتعانين من الشعر الخفيف، فإن تسريحة الكاريه المموج ستشكل الخيار الأفضل لك، فهي تسريحة عصرية وحيوية من جهة، ومن جهة أخرى تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة. علما أن هذه التسريحة هي الأكثر شيوعاً بين النساء ذوات الشعر الناعم والخفيف.

تسريحة الكاريه المموج

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