أفضل باليت كنتور كريمي لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - هل تريدين خدين مشدودين بشكل طبيعي أو أنف أنحف أو ملامح وجه منحونة بشكل طبيعي؟ فإننا سنقدم لك في ما يلي أفضل باليت كونتور كريمي تملك القدرة على تحقيق جميع هذه الأمنيات، وهي مخصصة للمبتدئين وخبراء المكياج على حد سواء، حيث ستعمل على صقل الوجه ومنحك إطلالة مشرقة ومتوهجة.
Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter & Shader Duet
ستضيف باليت الكونتور الكريمي هذه الأنيقة رصيداً مهماً الى حقيبة مكياجك. فالهايلايتر والبرونزر الموجودان في داخلها ذات نوعية فاخرة جداً وذات لمسة حريرية على البشرة. وهذان اللونان هما كل ما تحتاجينه حقاً لنحت ملامح وجهك وإضفاء الإشراقة عليها. ونظراً الى تركيبته الكريمية، يمكنك تطبيق هذا الكونتور بواسطة أصابعك، لا سيما إذا كنت لا تميلين الى استخدام فرشاة المكياج.
MAC Pro Face Palette: Contour
لقد تم تصميم هذا الكونتور من ماك بواسطة فناني المكياج المحترفين، لذلك لا تترددي في اعتماده، فهو سيمنحك نتيجة مذهلة، حيث يحتوي على 4 منتجات مخصصة للمزج، لتمنحك لمسة نهائية طبيعية غير لامعة. كما أنه صُمم ليتلاءم مع جميع درجات لون البشرة، مما يجعله ضرورياً لك ولخبراء المكياج على حد سواء.
Anastasia Beverly Hills Contour Cream Kit
يشكل هذا المنتج لوحة كونتورية متكاملة ومثالية لجميع أنواع البشرة، فهو يشتمل على 3 هايلايتر و3 كونتور، والتي يمكن مزجها معاً أو استخدامها بشكل منفصل، وذلك لإعطاء عظمتي الخدين شكلاً مثالياً، وتوهجاً طبيعياً، ولمنح البشرة لمسة نهائية حريرية.
e.l.f. Cream Contour Palette
هذا المنتج هو عبارة عن 3 برونزر لتحقيق الكونتورينغ، وآخر لإضاءة البشرة وتسليط الضوء على ملامح الوجه. تُستخدم هذه الباليت لنحت عظام الفك والأنف وعظام الخد، وأيضاً لتفتيح العينين، مما يوفر لك خيارات متعددة من خلال بوليت كونتور كريمي واحدة.
Sleek Makeup Cream Contour Kit
إذا كنت تمتلكين بشرة جافة، فإن هذه المجموعة الكونتورية تشكل خياراً مثالياً لك، فهي تشتمل على 2 هايلايتنغ و4 درجات كونتور ذات قوام كريمي ينزلق بسهولة ويمتزج في البشرة للحصول على مظهر طبيعي لا تشوبه شائبة.
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