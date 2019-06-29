أفضل أنواع البرايمر لمكياج ثابت في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - يعمل البرايمر كمستحضر أساس يحضّر بالبشرة لاستقبال مستحضرات التجميل ويزيد من إشراقة المكياج وتثبيته. وقد أصبح هناك الكثير من أنواع البرايمر التي تهدف إلى تعزيز جمال مكياجك ونجاحه، منها البرايمر المرطب والبرايمر المعدّل لنسبة الدهون في البشرة والبرايمر المضيء... وغيرها.

في ما يأتي أفضل أنواع البرايمر التي يمكنك اعتمادها للحصول على مكياج ثابت ومتألق.



Wet n Wild Photo Focus Face Primer

يأتي هذا البرايمر بتركيبة السيليكون التي تساعد على تقليص مسام الوجه والتخفيف من لمعان البشرة. هو مناسب جداً لذوات البشرة الدهنية، كما أنه يجعل المكياج يبدو ثابتاً أكثر ومشرقاً أكثر.

Wet n Wild





Milani Prime Perfection Hydrating + Pore-Minimizing Face Primer

يأتي بتركيبة غنية بالغليسيرين وحمض الهيلورونيك وهما مكوّنان يساعدان في تعزيز ترطيب البشرة ويعدّلان في الوقت نفسه كميّة الدهون المفرزة خاصة عند منطقة الـT.Zone أي منطقة الأنف والجبين والذقن.

Milani



Neutrogena Healthy Skin Prep + Correct Primer for Redness



يخفّف من احمرار البشرة والبقع الداكنة الموجودة عليها. يعمل هذا البرايمر كمصحّح لشوائب البشرةن يمكن استخدامه كبرايمر قبل المكياج كما يمكن استخدامه ككريم يومي، وهو مناسب جداً لصاحبات البشرة الحساسة.

Neutrogena





E.l.f. Blemish Control Primer

مستحضر بسعر معقول، يحتوي على حمض الساليسيليك والفيتامين E وخلاصة شجرة الشاي، وهي مكوّنات تغذي البشرة وتساعد في تهدئتها وترطيبها.

e.l.f





Nyx Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Matte Primer

بتركيبة غنية بالطين والمعادن، يساعد هذا البرايمر على حماية البشرة من اللمعان وبالتالي يحافظ على ثبات المكياج لوقت أطول.

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NYX



Revlon PhotoReady Prep Set Refresh Mist

يعتبر هذا البرايمر من أكثر أنواع المستحضرات العملية التي يمكن استخدامها على مدال النهار. هو بخاخ يساعد في تثبيت المكياج وترطيب البشرة، ويمكن تجديد استخدامه كلما شعرت بحاجة إلى ذلك.

Revlon





CoverGirl Vitalist Go Glow Glotion

يمنحك هذا البرايمر بشرة مشرقة ومكياجاً مشعاً. غنيّ بالفيتامينات B5 وB3 وE، يساعد في ترطيب البشرة من الأعماق فتبدو حريرية الملمس مع إشراقة لافتة تنعكس بشكل جذاب على مكياج وجهك.

Covergirl

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