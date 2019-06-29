الارشيف / لايف ستايل

أفضل أنواع البرايمر لمكياج ثابت في الصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - يعمل البرايمر كمستحضر أساس يحضّر بالبشرة لاستقبال مستحضرات التجميل ويزيد من إشراقة المكياج وتثبيته. وقد أصبح هناك الكثير من أنواع البرايمر التي تهدف إلى تعزيز جمال مكياجك ونجاحه، منها البرايمر المرطب والبرايمر المعدّل لنسبة الدهون في البشرة والبرايمر المضيء... وغيرها.
في ما يأتي أفضل أنواع البرايمر التي يمكنك اعتمادها للحصول على مكياج ثابت ومتألق.


Wet n Wild Photo Focus Face Primer

 

يأتي هذا البرايمر بتركيبة السيليكون التي تساعد على تقليص مسام الوجه والتخفيف من لمعان البشرة. هو مناسب جداً لذوات البشرة الدهنية، كما أنه يجعل المكياج يبدو ثابتاً أكثر ومشرقاً أكثر.

photo focus face primer
Wet n Wild



Milani Prime Perfection Hydrating + Pore-Minimizing Face Primer

 

يأتي بتركيبة غنية بالغليسيرين وحمض الهيلورونيك وهما مكوّنان يساعدان في تعزيز ترطيب البشرة ويعدّلان في الوقت نفسه كميّة الدهون المفرزة خاصة عند منطقة الـT.Zone أي منطقة الأنف والجبين والذقن.

Pore Minimizing Primer
Milani


Neutrogena Healthy Skin Prep + Correct Primer for Redness

 


يخفّف من احمرار البشرة والبقع الداكنة الموجودة عليها. يعمل هذا البرايمر كمصحّح لشوائب البشرةن يمكن استخدامه كبرايمر قبل المكياج كما يمكن استخدامه ككريم يومي، وهو مناسب جداً لصاحبات البشرة الحساسة.

Correct Primer
Neutrogena



E.l.f. Blemish Control Primer

 

مستحضر بسعر معقول، يحتوي على حمض الساليسيليك والفيتامين E وخلاصة شجرة الشاي، وهي مكوّنات تغذي البشرة وتساعد في تهدئتها وترطيبها.

E.L.F
e.l.f



Nyx Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Matte Primer

 

بتركيبة غنية بالطين والمعادن، يساعد هذا البرايمر على حماية البشرة من اللمعان وبالتالي يحافظ على ثبات المكياج لوقت أطول.

Advertisements
NYX
NYX


Revlon PhotoReady Prep Set Refresh Mist

 

يعتبر هذا البرايمر من أكثر أنواع المستحضرات العملية التي يمكن استخدامها على مدال النهار. هو بخاخ يساعد في تثبيت المكياج وترطيب البشرة، ويمكن تجديد استخدامه كلما شعرت بحاجة إلى ذلك.

Revlon
Revlon



CoverGirl Vitalist Go Glow Glotion

 

يمنحك هذا البرايمر بشرة مشرقة ومكياجاً مشعاً. غنيّ بالفيتامينات B5 وB3 وE، يساعد في ترطيب البشرة من الأعماق فتبدو حريرية الملمس مع إشراقة لافتة تنعكس بشكل جذاب على مكياج وجهك.

Covergirl
Covergirl

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل أنواع البرايمر لمكياج ثابت في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا