المناكير الفرنسي موضة رائجة لكل المواسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - يعزز المناكير جمال الاظافر. والمناكير الفرنسي صيحة وتبقى من اكثر الموديلات المطلوبة. ما يميز هذه المناكير أنّها تليق بمختلف أشكال الأظافر إن كانت قصيرة أو طويلة. إذا كنت أنت من محبات هذا النوع من المناكير الفرنسي ، شاهدي هذه الصور التي تساعدك في وضعه بشكل استثنائي وملفت.



رسومات الزهور:

إضافة سهلة لمناكير الفرنسي وهي رسم الزهور على الأظافر الفرنش تلك اللمسة التي ستمنح أظافرك الكثير من الجمال الرقي.

رسومات الزهور



الخطوط العريضة:

في هذا التصميم يتم التركيز على البنصر واستخدام ألوان مختلفة ومنسجمة لتطبيقها على جانب وليس على كامل الأظفر.

الخطوط العريضة





طريقة الأومبري

يمكنك تطبيق طريقة الأومبري لأظافر أنيقة ومميزة من خلال البدء بالظل الأفتح والتدرج نحو الأغمق.

الرسومات الحرة:

يمكنك عمل رسومات وطبعات مختلفة على مناكير الفرنسي كالزخارف ورسومات الفواكه الرائعة لإضفاء المزيد من الانتعاش على هذا النوع من المناكير.

الرسومات الحرة



الفرنش بألوان صيفية مختلفة

إذا كنت من محبي مناكير فرنسي يمكنك الخروج قليلاً عن المألوف هذا الصيف وإعتماد الفرنش بألوان صيفية مختلفة، مع تزين إحدى الأظافر بالأشكال التي ترغبين بها، اعتمدي المناكير باللون الزهري كمناكير أساسي وإختاري اللون الأزرق الفاتح لعمل خط الفرنش، لتتألقي هذا الصيف بأسلوب مميز وجميل!

المناكير الفرنسي بالوان صيفية







مناكير فرنسي باللونين الأبيض والبيج

اعتمدي المناكير الفرنسي العادي باللونين الأبيض والبيج مع تزينها بإحدى الاشكال الناعمة والممميزة، وأحرصي أن يكون الخط الأبيض على شكل "سمايلي" أو نصف دائرة! تعلّمي تطبيق المناكير الفرنسي كمحترف

المناكير الفرنسي بالابيض والبيج

المناكير الفرنسي باللون الفضي

لمحبي الموضة وآخر صيحاتها، إخترنا لك المناكير الفرنسي باللون الفضي واللون الأساس الزهري الناعم أو الفاتح. يمكنك إستبدال هذه الألوان باللون الذي ترغبين به!

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