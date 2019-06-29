تسريحات ناعمة للشعر الطويل والقصير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - تبحث الفتيات عن تسريحات ناعمة ، سواء كنّ يعتمدن الشعر الطويل أو القصير، لما تزيده هذه التسريحات من جاذبية وأنوثة على إطلالاتهنّ، لتفيض بالسحر والرقي والأناقة.

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تسريحات ناعمة للشعر القصير

تسريحات ناعمة للشعر القصير



عمومًا فتسريحات الشعر القصير الناعمة لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد وعلى غرار تسريحات الشعر الطويل فهي تؤمن لك اطلالات أنثوية ولن تملّي من تجربة تسريحات الشعر ناعمة .

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1- تسريحات ريترو للشعر القصير

تسريحة ريترو



تتبع أغلب تسريحات الشعر القصير أسلوب الريترو مع خصلات متموجة او ملفوفة باعتماد ألسنة المكواة مع غرة جانبية تغطي جزءًا من الجبين بأسلوب عصري.

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2- تسريحات فرنسية للشعر القصير

تسريحة فرنسية

تعد واحدة من أحدث قصات عام 2018 وتعتمد على خصلات الشعر التي تغطي الأذنين مع غرة قصيرة مقصوصة بشكل مستقيم.

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3- تسريحات متدرجة للشعر القصير

تسريحة متدرجة

يتفاوت طول الخصلات في هذه التسريحات حيث تظهر خصلات من الأمام طويلة أما الخلفية فتكون أقصر بأسلوب جذاب وفاتن يفيض بالأنوثة ويمكنك اعتمادها مع مختلف ألوان الشعر العصرية الرائجة وتبدو ملفتة أكثر مع خصلات الهايلايتر؛ جربي معها بعض الضفائر المبتكرة التي تبدأ عند منتصف مقدمة الرأس بطريقة ناعمة ومتنوعة.

تسريحات شعر 2019 مستوحاة من النجمات

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تسريحات ناعمة للشعر الطويل

تسريحات ناعمة للشعر الطويل

اخترنا لكِ مجموعة مميّزة وملفتة من تسريحات ناعمه للشعر الطويل، تليق بمعظم المناسبات، كدعوات الزفاف والخطوبة وكذلك الدعوات التي تتطلّب إطلالات بسيطة وعفويّة.

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1- خصلات ويفي برفعة عفوية للشعر الطويل

رفعة عفوية



لمن تحبّذ الشعر المرفوع، قومي بتسريحه على هيئة كعكة كبيرة الحجم، لا تكوني دقيقة في طريقة لفّها، أسدلي بعض الخصلات بعفويّة تامّة. نمّقي الكعكة بضفائر ناعمة ومفتوحة أي مرخيّة مع أربطة للشعر كعقدة Ribbon أو ورود .

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2- ضفيرة ذيل السمكة للشعر الطويل

ضفيرة ذيل السمكة



اعتمدي ضفيرة السمكة، وذلك بتقسيم الشعر إلى جزئين وسحب جزء بسيط من خصلات الشعر من الطرف الأيمن وتثبيته على الطرف الأيسر وتكرار العمليّة مرّة تلو الأخرى للحصول على ضفيرة ذيل السمكة. قومي بفتحها بأصابعكِ لتبدو عشوائيّة وغير متقنة. يمكنكِ إسدالها على جانب الكتف أو على طول البونيتايل، كذلك لفّها حول بعض الخصلات المرفوعة بمستوىً منخفض أو عالٍ بأسلوب بوهيميّ أنيق ورومانسيّ.

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3- الشعر النصف المرفوع للشعر الطويل

الشعر النصف المرفوع



لنزهات الشاطىء، اختاري الشعر النصف المرفوع مع تموّجات طبيعيّة وناعمة، كعكة، ضفيرة أو العقد المتكرّرة بشكل متموّج وعفويّ، ولا تنسيّ الرذاذ المثبّت لتدوم تسريحة شعركِ لفترة أطول.

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