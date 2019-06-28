كيف تنسقين حقيبة الكلاتش مع الإطلالات النهارية 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 11:02 مساءً - عليكِ إتقان كيفية تنسيق حقائبكِ بشكلٍ يتناغم مع أزيائِك، إذ إنه لا يمكنكِ اختيار شنط كبيرة الحجم مع فساتين سهرة على سبيل المثال . لذلك ، نقدّم لكِ طريقة تنسيق موديل الحقيبة الكلاتش مع أزيائكِ الصيفيّة .



1- الكلاتش مع الفساتين

كلاتش مع فستان



يمكنكِ تنسيق حقيبة الكلاتش الجلد مع فساتين السهرة وفساتين نهارية أيضًا ، لذا نسّقي فستانًا من صيحة الكاروهات مع حقيبة الجلد، وصندل بكعب مفتوح .



2- الكلاتش مع الشورت

كلاتش مع شورت



نسّقي حقيبة الكلاتش الجلدية من ماركة كلوي مع صيحة الشورت الكاروهات، وقميص أبيض نسائي لاطلالة رسميّة موفّقة .



3- الكلاتش من ماركة دولتشي آند غابانا

كلاتش من دولتشي آند غابانا



إن كنتِ من محبّي صيحة الأزياء والاكسسوارات المورّدة ، اختاري حقيبة الكلاتش من دولتشي آند غابانا، ونسّقيها مع فستان ميدي فضفاض من اللون الأبيض وصندل من اللون نفسه .



4- الكلاتش من غوتشي

كلاتش من غوتشي



لمحبّي الحقائب بألوان داكنة، اختاري الكلاتش الدائري من ماركة غوتشي مع صيحة التنانير الميدي الجلدية من اللون البوردو .



5- الكلاتش من ماركة برادا

كلاتش من برادا



نسّقي الكلاتش المزيّن بطبعات من ماركة برادا، مع اطلالة مونوكروم صيفيّة من اللون الأسود .

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6- الكلاتش من إيف سان لوران

كلاتش من إيف سان لوران



من الحقائب الأكثر شيوعًا خلال صيف 2019، هي الحقيبة الصغيرة جدًّا بشكل مثلّث، كالتي قدّمتها ماركة إيف سان لوران من اللون الأسود الجلدي، مع علامة الدار باللون الذهبي . نسّقي هذه الحقيبة كما نسّقتها بريانكا تشوبرا في آخر ظهورٍ لها مع أزياء بصيحة المونوكروم .

هل أعجبتكِ حقائب الكلاتش ؟ وأنتِ كيف تنسقينها ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت " .

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