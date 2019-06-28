موديلات شنط يد ربيع وصيف 2019 لقصيرات القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 06:34 مساءً - موديلات شنط يد بتصميمات متنوعة ومن أبرز دور الأزياء العالمية، برزت في موضة ربيع وصيف 2019 تناسب جميع الأذواق، لا سيّما ذوات القامة القصيرة اللواتي يبحثن عن شنط يد تناسب قوامهن. وقد حرص أشهر المصممين على تقديم موديلات منوّعة كالشنط المزوّدة بيد قصيرة، وأخرى المزوّدة بسلسال معدني أو حزام جلد قصير، وغيرها من الموديلات ضمن مجموعاتهم الجديدة للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019. لتتألّقي بها هذا الموسم وتكملي اطلالتكِ سواء الكلاسيكية أو الكاجوال.



أحدث موديلات شنط يد لربيع وصيف 2019 بالصور:

شنط يد بألوان نابضعة بالحياة تناسب أجواء الصيف

شنطة يد باللون الفوشيا من مجموعة جورجيو أرماني Giorgio Armani لربيع وصيف 2019

شنطة يد من مجموعة جورجيو ارماني Giorgio Armani

تتميز صيحات شنط اليد هذا الموسم بجرأة الألوان، فهي من الأحمر الصارخ، والفوشيا، والجملي المائل للبرتقالي، على إبداعات ماركات شهيرة مثل MSGM، وفيرساتشي Versace وجورجيو أرماني Giorgio Armani، اِحرصي على تنسيقها مع ألوان حيادية كالأبيض حتى لا تبالغي باطلالتكِ.

شنط يد مزوّدة بيد قصير نجمة صيف 2019



يبدو أنّ الحقائب المزودة بيد قصيرة ستكون نجمة هذا الصيف بلا منازع، وهى من أنسب الموديلات التي نرشحها لقصيرات القامة، لا سيّما الشنط التي رصدناها لدى مارك جاكوبس Marc Jacobs، وموسكينو Moschino و MSGM.

اِلجئي إلى شنط الكتف Shoulder bags المزودة بسلسال معدني أو حزام جلد قصير، لتُظهري طول قامتِك، وتجدينها لدى برادا Prada، وبربري Burberry ، وفندي Fendi.

شنطة يد بتصميم مميز من مجموعة برادا Prada لربيع وصيف 2019

شنطة يد من مجموعة برادا Prada



موديلات شنط يد بطبعات جلود الحيوانات لربيع وصيف 2019



لن تستطيعي هذا الصيف أن تتجاهلي أحد أبرز اتجاهات الموسم والمتمثل في شنط اليد المصممة بطبعات جلود الحيوانات، كما في تصميمات تودز Tod’s وأنطونيو ماراس Antonio Marras، اختاري القطع المزينة بطبعات ناعمة، حتى لا تطغى على مظهركِ وتُظهركِ بقامة أقصر ممّا أنتِ عليه.

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شنطة يد مزيّنة بطبعات جلود الحيوانات من تودز Tod’s لربيع وصيف 2019

شنطة يد مطبعة بنقوش الحيوانات من تودز Tod's

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