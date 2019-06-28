ماسك الموز لتطويل الشعر بسرعة خيالية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - ترغب أغلب النساء في شعر طويل وأملس؛ فهي علامات مميزة للأنثى الجميلة، ولكن إطالة الشعر مهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى صبر وعناية بالشعر، ولكن هناك بعض المكونات الطبيعية التي تحفز البصيلات على نمو الشعر في وقت قصير، من أهمها ماسك الموز، الذي نحن بصدد الحديث عنه.



مكونات الماسك:



2 ثمرة موز.

بيضة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ماسك الموز



طريقة تجهيز الماسك:



يوضع الموز بدون قشرة داخل الخلاط، ويُضاف له محتوى البيضة مع ملعقتين من العسل الأبيض، وتمزج المكونات بشكل جيد؛ حتى تختفي أية تكتلات من الموز.

يُطبق الماسك على شعر مبلل، من الجذور حتى الأطراف، ثم قومي بتغطية الشعر بكاب بلاستيك، واتركيه لمدة ساعتين، ثم يشطف الشعر باستخدام الشامبو والبلسم.

يمكن تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيًا؛ حتى يأتي بنتيجة واضحة، لاسيما وأنه ليس له أي ضرر على الشعر.



فوائد الماسك:



الموز غني بالبوتاسيوم، الذي يقوي الشعر ويحد من التكسر، ويعمل على إصلاح الشعر التالف، يقوم الموز أيضًا بترطيب شعرك؛ لاحتوائه على زيوت طبيعية ونحو 75٪ من الماء.

البيض مصدر للبروتينات، والمعادن والفيتامينات هي العناصر الغذائية الأساسية للشعر، من ثم استخدام البيض مباشرة على الشعر، يحد من تساقطه عن طريق تقوية جذور شعركِ؛ لذا يُنصح باستخدام البيضة؛ لأن بياض البيض فقط يحد من إفراز الزيوت، أما الصفار فيرطب الشعر ويعالج الجفاف.

Advertisements

طريقة تحضير ماسك الموز



وأخيرًا العسل هو مرطب طبيعي، وبالتالي يساعد على منع فقدان الرطوبة من فروة الرأس؛ لذا يضيف نعومة لشعركِ.

يعدكِ هذا الماسك بشعر ناعم وطويل في وقت قياسي، ولكن لا معنى لاستخدامه إذا كنتِ تقومين بممارسات خاطئة، مثل: التعرض للشمس دون كريم للوقاية، أو المبالغة في استخدام أدوات التصفيف أيضًا دون تطبيق سيروم واقٍ من الحرارة.

كما يُنصح بضرورة تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات؛ لأن التغذية الداخلية تؤثر بشكل مباشر في صحة الشعر وطوله؛ ففي كثير من الأحيان، تكون التغذية هي السبب لضعف الشعر وتساقطه، كما أن الشعر الطويل الصحي، هو انعكاس لتغذية سليمة ومتنوعة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

سكارف الشعر لإطلالتكِ الصيفية

تجنّبي هذه الأخطاء خلال تطبيق مكياج العيون

أفضل مكياج لك خلال الحمل