أجمل العطور برائحة الورود المنعشة لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 04:39 مساءً - العطور برائحة الورود المختلفة، تضيف لمسة من الانتعاش نبحث عنها دائمًا، لإحساس بالنشاط والحيوية بهذا الموسم المشمس مع أجواء الصيف، وحتى مع حرارة الجو، تحتاجين للمسات الورود التي تزيدكِ أنوثةً وثقةً بنفسِك، مع إحساس الانتعاش.



Vera Wang Embrace Rose Buds & Vanilla

Vera Wang Embrace Rose Buds & Vanilla

من يحب روائح الفانيليا سوف يعشق هذا العطر بالتأكيد، فما بالكِ إذا كان مع الورود العطرية، لرائحة وإحساس غاية في الانتعاش، بخاصة مع لمسات الماندرين وخشب الصندل.

أفضل العطور الصيفية التي تلائم جميع المناسبات



Prada Les Infusions Rose

Prada Les Infusions Rose

المميز بهذا العطر أنه يحتوي على أنواع مختلفة ممزوجة مع بعضها من روائح الزهور، تمنحكِ إحساسًا رائعًا بالانتعاش والأنوثة معًا، اعتمديها بالمشاوير البسيطة التي سوف تتحركين فيها كثيرًا.

أجمل العطور الصيفية لرائحة منعشة على الشاطىء

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Chloé Rose eau de parfum

Chloé Rose eau de parfum

بعض الصبايا يرغبن في الحصول على رائحة غسول الاستحمام طوال الوقت، ليشعركِ بالانتعاش، وهذا العطر يمنحكِ ما تبحثين عنه هنا، مع رائحة الفاوانيا وزنبق الوادي، لرائحة نظافة ممزوجة بالورود العطرية مركزة بشكل كبير.

7 عطور لصيف 2019 من أحدث الإصدارات



Yves Saint Laurent Paris

Yves Saint Laurent Paris

ماذا يمكن أن يكون أكثر رومانسية من العطر الذي سمّي على اسم باريس، مع رائحة الأزهار الخشبية الكلاسيكية (كانت موجودة منذ عام 1983) بمعنى أنكِ ستشعرين بالحنين والأنوثة معًا، بإحساس لا يقاوَم.

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