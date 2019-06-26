أفضل صابونة لتفتيح البشرة... اصنعيها بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 04:39 مساءً - يشتمل البقدونس على فوائد جمالية مبهرة ومتعددة، فهو يمتلك قدرة كبيرة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والقضاء على البقع الداكنة والكلف والنمش.

لذلك، سنقدم لك طريقة تحضير صابونة البقدونس في المنزل، للاستفادة من خصائص البقدونس في تبييض البشرة وإعادة الإشراقة والتوهج إليها.

صابونة البقدونس



مكونات الصابونة



- فنجان شاي من البقدونس المفروم.

- كوب ماء.

- ملعقتان صغيرتان من النشا.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

- صابونة غليسرين مبشورة.

استعمال صابون البقونس مرة أو مرتين في اليوم



طريقة تحضيرها



اخلطي البقدونس والماء والنشا والعسل واللبن البودرة جيداً الى أن تصبح جميعها خليطاً متجانساً. ذوبي الصابون جيداً من خلال وضعه في إناء على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه مزيج البقدونس وقلبيه جيداً، بعدها صبّي المزيج في قوالب متوافرة لديك كقوالب الحلوى وقوالب مكعبات الثلج، ودعيه ليوم كامل حتى يتجمد كلياً. استخدمي الصابون الذي حصلت عليه بعد التجميد لغسل الوجه والبشرة المصابة بالنمش والكلف والبقع الداكنة، واتركي عليها رغوة الصابون بعض الوقت، من ثم شطفي بشرتك بالمياه الدافئة.

بإمكانك استعمال صابون البقونس مرة أو مرتين في اليوم.

تساعد على التخلص من البقع



فوائدها



تنظف صابونة البقدونس البشرة بعمق، وتعمل على تفتيح وتوحيد لونها، فتمنحها مظهراً مشرقاً ومتألقاً. إضافة الى ذلك، تغذي هذه الصابونة البشرة وتخلصها من البقع الداكنة والنمش والكلف، كما تقضي على البكتيريا الموجودة على سطح البشرة.

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