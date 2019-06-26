زيوت تساعدكِ على نمو الشعر بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 04:39 مساءً - الشعر الطويل حلم الكثير من الصبايا، فهو تاج المرأة الذي يُبرز جمالها، ولكنّ فكرة الحصول على ستايل شعر طويل وصحي، وفي وقت قصير، أمر ليس سهلًا كما نعرف، لكن يمكنكِ اختصار الطريق، باعتماد هذه الزيوت التي جمعناها لكِ في "الخليج 365.نت"، والتي تحفّز بصيلات الشعر على النمو، ما يمنحكِ شعرًا طويلًا في أسرع وقت.



زيت الأرغان

زيت الأرغان

واحد من أشهر الزيوت في بلاد المغرب العربي، غني بفيتامين ي والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، والتي تساعد جميعًا في الحصول على شعر صحي وطويل.

خلطات لترطيب الشعر الجاف في الصيف

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على إصلاح الشعر التالف، كما يحميه من التساقط، لهذا فهو يحمي الشعر من التكسر، وكلما كانت الخصلات صحية يمكنها أن تطول بسرعة.

خلطات لتطويل الشعر... تعرفي الى الأقوى بينها

زيت النعناع

Advertisements

زيت النعناع

اعتمديه عن طريق تدليك الرأس، إذ يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، لما قد يسببه من شعور بالبرد في فروة الرأس.

ماسكات للشعر لا تتخلي عنها مطلقاً

زيت إكليل الجبل

زيت إكليل الجبل

معروف زيت إكليل الجبل بقدرته العجيبة على اختراق فروة الرأس وتغذيتها، كما يحافظ عليها صحية ومرطبة، احرصي دائمًا على أن يكون موجودًا بالمايكات الطبيعية التي تعتمدينها لشعرِك.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي يحتاجها الشعر لصحته ولمعانه، كما أنه يكافح قشرة الشعر التي تتسبب في تساقطه.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>