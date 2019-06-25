أزياء صيفية على طريقة جيسيكا ألبا الأنثوية والعملية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - هنالك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالأزياء الصيفية، من فساتين وتنانير وتنسيقات في البناطيل والقمصان، وغيرها، ولهذا كثيرًا ما نصاب بالحيرة عند محاولتنا تنسيق اطلالات صيفية أنيقة وعملية. ومؤخرًا لفتتنا أزياء جيسيكا ألبا Jessica Alba الصيفية، التي اختارتها في مختلف المناسبات، والتي جمعت بين الأسلوب الأنثوي الناعم والأسلوب العملي الشبابي، وإليكِ بعض الأمثلة في حال رغبتِ أن تستوحي منها بعض الأفكار.

اطلالات أنيقة وعملية



تنسيق شبابي في الجينز والبليزر اعتمدته جيسيكا ألبا:

جيسيكا ألبا وإطلالة كاجوال



نسقت جيسيكا ألبا Jessica Alba اطلالة شبابية مؤخرًا، اختارت فيها بنطلون جينز بخصر عالٍ باللون الأزرق، نسقت معه تيشرت قطنية، وجاكيت بليزر بتصميم شبابي، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الأبيض، واختارت أيضًا نظارات شمسية كبيرة بتصميم لافت.





لوك عصري في التنورة والقميص اعتمدته جيسيكا ألبا:

جيسيكا ألبا وإطلالة شبابية أنيقة



اختارت جيسيكا ألبا Jessica Alba "لوك" شبابيًّا أنيقًا لإحدى المناسبات، نسقت فيه تنورة مقلمة باللونين الأخضر الزيتي والأبيض، مع قميص قصير بقصة واسعة، وأكلمت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ مستوحى من السبعينيات، وشنطة يد من الجلد باللون الأبيض، زينت اللوك بأقراط ذهبية كبيرة.



فستان ناعم من ديور تألقت به جيسيكا ألبا:

جيسيكا ألبا وإطلالة بفستان ماكسي من ديور على السجادة الحمراء



في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، اختارت جيسيكا ألبا Jessica Alba فستان ماكسي من قماش التول باللون الأسود من “ديور” Dior، من دون أكمام مع تنورة كلوش، وقد نسقت معه حذاءً من دون كعب، حمل توقيع الدار أيضًا، وزينت شعرها بربطة اللون الأسود، وأكملت الاطلالة بأقراط ذهبية ناعمة.



أزياء صيفية ناعمة وشبابية بأسلوب جيسيكا ألبا Jessica Alba، شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

اقرئي أيضًا:

أفكار لتنسيق الأزياء المطبعة بخطوط بحسب شكل جسمِك

أزياء سيلينا غوميز تفضح وزنها الزائد شاهدي الصور

أزياء سلافة معمار دليلكِ إلى الأنوثة والأناقة