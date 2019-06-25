كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - استطاعت إليسا أن تحافظ على أناقتها وجمالها عبر السنوات، وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها في السنوات الماضية، فهي تُعتبر من النجمات العربيات الأكثر أناقة، ولا سيّما في المناسبات الرسمية وفي فساتين السهرة، بخاصة وأنّ أسلوبها في الموضة يجمع بين الأسلوب الأنثوي الجذاب مع لمسات من الفخامة، ولهذا فقد اخترنا اليوم تشكيلة من فساتين سهرة لمناسباتكِ من وحي إليسا.



إليسا في فستان سهرة من إيلي صعب:



تألقت إليسا في أحدث جلسات التصوير مؤخرًا للترويج لألبومها الجديد في فستان من “إيلي صعب” Elie Saab، تصميمه أنثوي وجذاب من دون أن يكون مبتذلًا، مصنوع من قماش التول باللون الأسود، ومطرز بالترتر الذهبي على شكل أوراق شجر متناثرة، تصميم الفستان ناعم بأكمام طويلة وقصة منسدلة، ناسبها وناسب قوامها.

إليسا في فستان سهرة من إيلي صعب







فستان ناعم من جيامباتيستا فالي اختارته إليسا:



تألقت إليسا على المسرح في إحدى الحفلات، في فستان ذي طابع أنثوي مرهف، حمل توقيع دار “جيامباتيستا فالي” Giambattista Valli مصنوع من قماش الدانتيل باللون الزهري الفاتح، مكشوف الأكتاف ومزين بشريطة باللون الأسود عند الصدر، وقد زينت اللوك بعقد ماسي بارز، وأقراط ناعمة.

فستان ناعم من جيامباتيستا فالي اختارته إليسا







اطلالة جذابة اعتمدتها إليسا في فستان ميتالك براق:



لوك عصري تألقت به إليسا في إحدى جلسات التصوير، اتسمت بالجرأة والجاذبية، حيث اختارت فستانًا من “الكسندر فوتييه” Alexander Vauthier مصنوعًا من قماش ميتالك باللون الأخضر الزيتي، وله حزام على الخصر من المخمل الأسود، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.

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اطلالة جذابة اعتمدتها إليسا في فستان ميتالك براق







فساتين سهرة من إليسا شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ.

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