4 مشروبات تعوض نقص فيتامين "د".. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف: يعد فيتامين "د" من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لتعزيز المناعة لمقاومة العديد من الأمراض، بالإضافة إلى أنه مفيد لتقوية العظام وعلاج آلام المفاصل والعضلات والام فقرات الظهر. لمزيد من المعلومات عن فيتامين "د".. اضغط هنا

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