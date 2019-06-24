كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 07:38 مساءً - بثينة الرئيسي تعتبر واحدة من أكثر نجمات الخليج ونجمات العرب على حد سواء مواكبة للموضة، وتستعمل حسابها الخاص على انستقرام والذي تمتلك عليه ما يزيد عن 4.5 مليون متابع لتستعرض عليه تنسيقات أزيائها المبتكرة وأحياناً تميل لاعتماد التنسيقات الأنثوية الناعمة وأحياناً تكون ميالة أكثر لاختيار التنسيقات العصرية والمتررة وآخر إطلالات بثينة الرئيسي تؤكل على جرأتها بشكل عام شاهدي الصور واحكمي بنفسك.



تنسيق جريء اعتمدته بثينة الرئيسي في البنطلون الجلدي:



من المعروف عن بثينة الرئيسي أنها تعشق التنسيقات الشبابية ذات الطابع العصري مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلون ضيق من الجلد باللون الأسود نسقت معه قميص بتصميم مميز من جهة منقط ومن جهة مقلم، وأكملت اللوك بحقيبة على الخصر وحذاء كعب عالي باللون البيج.

تنسيق جريء اعتمدته بثينة الرئيسي في البنطلون الجلدي





معطف من البلاستيك اختارته بثينة الرئيسي:



لأحد المناسبات المسائية شاهدنا بثينة الرئيسي وقد اختارت لوك عصري ومبتكر وكان عبارة عن فستان ميدي باللون الأسود نسقت من فوقه معطف بتصميم غريب مصنوع من قماش البلاستيك اللامع بدرجات الميتالك وقد أكملت الاطلالة بحقيبة يد من الجلد الأسود من هرمس Hermes، وحذاء كعب عالي باللونين الأسود والأبيض من “توم فورد” Tom Ford.

معطف من البلاستيك اختارته بثينة الرئيسي







بثينة الرئيسي في بنطلون باللون الأصفر:



اطلالة صباحية اختارت فيها بثينة الرئيسي بنطلون بقصة أرجل واسعة باللون الأصفر الحيوي وقد نسقت معه توب باللونين الأسود والأبيض بنقشة “الزيبرا” وأكملت اللوك بمعطف صيفي من الجينز وحقيبة خصر من الجلد وحذاء كعب عالي باللون الأسود.

Advertisements

بثينة الرئيسي في بنطلون باللون الأصفر



آخر إطلالات بثينة الرئيسي تؤكد على جرأتها شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً:

بثينة الرئيسي تتألق في آخر إطلالاتها

بثينة الرئيسي تعتمد أحدث صيحة لهذا الصيف

بثينة الرئيسي تنسق حزام الكورسيه بستايل فريد