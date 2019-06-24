زبدة الشيا للتخلّص من الهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 04:31 مساءً - تحتوي زبدة الشيا على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الأمينية ما يجعلها خياراً ممتازاً للعناية بالبشرة. كما أنهاغنيّة بالفيتامينات A الذي يعتبر أحد أهم الفيتامينات المغذية للبشرة.

إلا ان فوائد زبدة الشيا لا تقتصر على العناية بالبشرة بل أيضاً تعتبر علاجاً فعالاً للتخلص من مشكلة الهالات السوداء التي تصيب محيط العينين.



فوائد زبدة الشيا للهالات السّوداء

تظهر الهالات السوداء حول العنين نتيجة أسباب كثيرة منها الأرق والضغط النفسي والتوتر... بالإضافة إلى بعض العوامل المتعلّقة بالوراثة وباتباع نظام غذائي غير صحيّ ما يؤدي إلى نقص في فيتامينات الجسم. وتساهم زبدة الشيا في التخفيف من الهالات السوداء حول العين وذلك من خلال تناول قطعة صغيرة من زبدة الشيا (بحرارة الجسم) وفرك محيط العينين بها مع القيام بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة.

زبدة الشيا للهالات السوداء

وصفة زبدة الشيا والبابونج

هي وصفة سهلة جداً يمكن اعتمادها أكثر من مرة في الأسبوع حسب الحاجة. قومي بغلي بعض أزهار البابونج في قدر من الماء ثم اتركيها حتى تبرد. تناولي قطعة من القطن وبللّيها وامسحي بها محيط عينيك جيداً. بعدها تناول قطعة صغيرة من زبدة الشيا وافركي بها محيط العينين لمدة 5 دقائق مع القيام بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية. اتركي بقايا زبدة الشيا على منطقة العينين كماسك لمدة ربع ساعة قبل غسل عينيك جيداً.

البابونج ينعش البشرة



وصفة زبدة الشيا وجوز الهند

في وعاء نظيف، ذوّبي ملعقتين من زبدة الشيا وأضيفي إليهما مقدار فنجان من زيت جوز الهند واخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. استخدمي العجينة كقناع على محيط عينيك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل إزالته بواسطة قطنة مبلّلة بالماء الفاتر أو بماء الورد.

تساعد هذه الوصفة على ترطيب محيط العينين والتخفيف من التجاعيد والهالات السوداء.

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زيت جوز الهند لترطيب البشرة



وصفة زبدة الشيا والعسل

في وعاء نظيف، ذوّبي ملعقة من زبدة الشيا وأضيفي إليها نصف ملعقة من العسل الطبيعي وامزجي المكوّنين حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها كقناع على محيط عينيك. اتركي العجينة لمدة نصف ساعة قبل غسل وجهك جيداً.

يحتوي العسل على مكوّنات تغذي البشرة من الأعماق وترطّبها، لذا فإن هذه الوصفة تساعد تغذية محيط العينين وحمايتهما من اعراض الشيخوخة التي تهدّدها.

العسل لتغذية البشرة

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