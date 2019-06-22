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موديلات جلابيات لصيف 2019 مطرزة بالورود

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - البحث عن التصميمات الجديدة والمختلفة لموديلات جلابيات صيف 2019، لم يعد صعبًا، إذ تبهرنا ماركات العبايات والجلابيات، بتصميمات عصرية مختلفة تناسب كل الصبايا. واليوم سيكون حديثنا عن الجلابيات المطرزة بالورود، إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة شبابية بها لمسة أنثوية وكذلك مناسبة للصيف.


العباية بألوان السومون مع تطريزات الورود البيضاء

Linen Loft
Linen Loft


من أكثر الدرجات أنوثة ونعومة بموضة الجلابيات، هو اللون السومون الذي يُبرز جمال المرأة وأناقتها، ولطالما كانت نجمات زمن الفن الجميل تعتمدنه قديمًا، لهذا يمكنكِ اعتماده بهذه الطريقة من Clasyy Eva كلاسي إيفا مع التطريزات باللون الأبيض، نسقي معها حجاب نود بيج، أو أبيض ثلجيًّا، وشنطة يد بدرجة البيبي بلو.


لاطلالة مريحة عبايات الكتان مع خيوط الورود المرسومة

الجلاليب المطرزة بالورود من Zaina Abaya
الجلاليب المطرزة بالورود من Zaina Abaya



الخامات المريحة كالكتان من الصيحات التي يمكنكِ اعتمادها لمشاويركِ طوال اليوم، سوف تشعرين بالراحة والأناقة أيضًا، مع تطريزات الورود من الخيوط البيضاء كالموديل من Linen Loft لينن لوفت، اعتمديه مع طرحة بالخامات نفسها لا سيّما القطن أو الكتان، مع الدرجات الهادئة.


الجلابيات البيضاء مع الورود الملونة

عبايات كتان مطرزة بالورد من لينن لوف Linen Loft
عبايات كتان مطرزة بالورد من لينن لوف Linen Loft


أفضل ما يمكنكِ اعتماده لاطلالة غاية في النعومة والبساطة، هو اختيار الجلابيات البسيطة بدرجات هادئة كالأبيض، كهذه العباية من Zaina Abaya ، مناسبة لارتدائها بالمنزل، أو بأوقات الصيف في جلسة رائعة مع صديقاتِك.

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الجلابيات الملونة بأكثر من درجة

Aywa London أيوا لندن
Aywa London أيوا لندن


أما إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة خاطفة للأنظار، فإليكِ هذا الموديل من Alsheen Coutuor الشين كوتيور، مع ألوان الأحمر والأسود والبيج.

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موديلات عبايات من عالم الأزياء الراقية

صور موديلات عبايات سوداء أنيقة مناسبة للعمل

صور موديلات عبايات مخصّرة لإطلالة غاية في الرشاقة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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