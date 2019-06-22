أجمل وأغرب قبعات سباق رويال أسكوت 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 04:37 مساءً - لا يقصد البريطانيون عادة سباق رويال اسكوت الشهير لمتابعة منافسة الخيول فقط بل أن غالبيتهم تحضر للاستمتاع بمشاهدة أغرب وأجمل القبعات التي تعتمرها السيدات في هذا السباق. وقد تميز هذا العام بإطلالة مميزة لدوقة كامبريدج كايت ميدلتون وهي ترتدي فستانا باللون الازرق من توقيع المصمم ايلي صعب وتعتمر قبعة ناعمة تختلف عن باقي القبعات الاستعراضية التي زينت رؤوس الحاضرات .
إنه موسم القبعات السنوي الذي يترقبه الناس في بريطانيا وخارجها حيث القبعات تتخذ أشكالا غريبة ملفتة للنظر بألوانها وأحجامها التي تتفاوت بين سيدة واخرى وفقا لاختلاف الاذواق.
يشكل هذا السباق استعراضا سنويا للقبعات الملكية التي تكلل هامات نجمات الطبقة الارستقراطية والمخملية حيث تحضر الاميرات والدوقات وغيرهن من الشخصيات المعروفة وهي تضع قبعات بمنتهى الغرابة وأحيانا تكون قبعات عادية لا تجنح نحو المبالغة والخروج عن المألوف.
وينشط مصممو القبعات قبل عدة أشهر من بدء السباق في تصميم القبعات حيث بات لكل سيدة مصممها الخاص الذي تقصده قبل السباق تحضيرا للمناسبة التي تمتد على خمسة أيام.
شاهدي أكثر ما لفتنا في قبعات سباق رويال أسكوت هذا العام.
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