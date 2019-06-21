صنادل ملونة آخر موضة هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً -
الصنادل الملوّنة تعدّ من الأكسسوارات الأساسية التي تحتاجها المرأة خلال موسم الصيف؛ لكي تضفي الحيوية والانتعاش على إطلالتها. وعرضت دور الأزياء العالمية على منصاتها لموسم صيف 2019 باقة متنوّعة من أروع موديلات الصنادل الملوّنة التي تميّزت باختلاف تصاميمها وتفاصيلها والمواد المصممة منها، مثل الجلد والقش والقماش والدانتيل وغيرها.
فإذا كنت محتارة في اختيار تصاميم الصنادل الملوّنة التي تتناسب وأزياءك هذا الصيف، لا تقلقي.. ففي ما يلي، تسنح «الخليج 365» اليوم الفرص أمامك لإيجاد الصندل الملوّن الأمثل لك من خلال باقة من التصاميم التي تضمنتها مجموعات أهم الدور العالمية لموسم صيف 2019.
صنادل ملونة آخر موضة صيف 2019
صنادل ملونة ورديّة موضة صيف 2019
-تعدّ الصناد باللون الوردي أجمل ما يمكن أن ترتديه المرأة في فصل الصيف، بالأخص إذا ما كانت ساعية للحصول على إطلالة أنثوية طفولية. وأجمل من عرض الصنادل الوردية على منصته هو دار لويفي Loewe بشكل بوط لمّاع ذي كعب مسطّح مفتوح من الأمام.
صنادل ملونة برباط يلف الكاحل موضة صيف 2019
شغلت الصنادل المزودة برباط يلف الكاحل حيزاً كبيراً من إبداعات أشهر المصممين، وفي مقدمتهم جاكموس Jacquemus من خلال صندل باللون الأبيض، وزمرمان Zimmermann مع تصميم العقدة من الأمام والمصمم بيتر بيلوتو Peter Pilotto من خلال تصميم صندل من الساتان الأزرق الملوكي.
صنادل ملونة بكعوب عريضة موضة صيف 2019
موضة الكعوب العريضة للصنادل الملونة رائجة جداً لصيف 2019. فهي تضفي شعوراً بالراحة أثناء المشي، وقد ظهرت هذه الكعوب بتصاميم مختلفة تنوّعت بين قماش الساتان مثل تلك التي رأيناها لدى بيتر بيلوتو Peter Pilotto؛ والبلاستيك الشفاف على منصة ماري كاتنرانتزو Mary Katrantzou.
صنادل ملونة بكعوب رفيعة موضة صيف 2019
تعدّ الصنادل الملونة ذات الكعوب الرفيعة من القطع الكلاسيكية التي تبقى في خزانة المرأة على مر السنين. وقد ظهرت صنادل الكعب مضفية أناقة وروعة مثالية على الإطلالات ضمن مجموعات صيف 2019 من خلال ألوان منعشة وحيوية، مثل الأصفر الذي رصدناه لدى براندن ماكسويل Brandon Maxwell، والأحمر الخمري لدى أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta، والأبيض والأسود لدى بربري Burberry.
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