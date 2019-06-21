كيف تبرزين جمال خصركِ بالملابس على طريقة مرمر محمد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - عوّدتنا المدونة الكويتية مرمر محمد على اطلالتها المختلفة، التي تعكس شخصيتها القوية، وخياراتها التي تهتم بأدق التفاصيل في ملابسها، ولأنها تتمتع بجسد ممشوق، تميل مرمر إلى إبراز خصرها بالملابس، ما يجعلها تبدو أكثر جمالًا وأناقة.



وللصبايا النحيفات والممتلئات، يمكنكِ أنتِ أيضًا إبراز خصركِ بالأزياء بهذه الطرق الذكية، التي تعتمدها المدونة مرمر محمد، والتي اخترناها لكِ اليوم، لإطلالة غاية في الرشاقة والأناقة معًا.

مرمر محمد تعتمد الشنطة الحزام على الخصر لاطلالة منعشة

شنطة حزام الخصر من مرمر محمد.



بواحدة من أجدد اطلالاتها، اعتمدت مرمر ألوانًا مشرقة وجذابة صيفية، زينت معها اكسسوار الحقيبة الحزام العصرية هذا الموسم، واختارتها كذلك بدرجات البينك الروز، ننصحكِ باعتماد واحدة بهذا اللون أو مشتقاته، تُبرزين بها جمالكِ وخصركِ كذلك.



الفساتين الطويلة الميتالك يزينها رباط رفيع

مرمر محمد بالفساتين الطويلة الواسعة ويبرز قوامها حزام الخصر



إذا كنتِ تملكين فستانًا طويلًا لا يحدد شكل جسمِك، فالأفضل أن تختاري معه حزام الخصر من خامة الفستان نفسه، بخاصة وإن كنتِ ممتلئة قليلًا، حتى لا تبرزي أيّ عيوب بالجسم، مثل هذا اللوك من مرمر محمد بالفستان الميتالك اللامع، ورباط الفيونكة على الخصر، لاطلالة كلاسيكية مميزة.



التنانير عالية الخصر

التنانير عالية الخصر



ننصح بها غالبية الصبايا، تحديدًا الممتلئات، لأنها عادة ما تجعلكِ تبدين بشكل أنحف وأطول، لأنها تركز على منطقة الخصر وتخفي عيوب الأرداف، مثل هذه التنورة الفوشي اللامعة من مرمر محمد، وبالرغم من أنها تتمتع بالقامة الطويلة، إلا أنّ اختيار التنورة ولونها الفوشي كان مناسبًا لصيف منعش وعصري.



حزام الخصر العريض مع الفساتين المنفوشة

حزام الخصر العريض مع الفساتين المنفوشة



إذا كنتِ تتحضرين لمناسبة سواريه أو كلاسيكية، ولديكِ أحد الفساتين المنفوشة، ضعي حزامًا بلون مختلف للفستان، لتبرزي جماله أكثر، بخاصة وإن كان الفستان غير مطرز أو مطبعًا، كالفستان البيج المنفوش من مرمر محمد مع الحزام الأسود.

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أحدث موديلات فساتين سواريه سهرة لصيف ٢٠١٩

التنورة المطبعة والطويلة خيارك لإطلالة منعشة