تسريحات شعر للشعر الجاف والمجعد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - قد تعتقد صاحبة الشعر الجاف والمجعد أن الشعر المالس يسمح لصاحبته بالحصول على تسريحة الشعر التي ترغب فيها من دون أن يفسدها أي عامل من العوامل. إلا أن هذا الأمر غير صحيح، فهناك تسريحات شعر للشعر الجاف والمجعّد تمنح السيدة إطلالة مميّزة وتمكّنها من الحفاظ على شعرها بأبهى حلّة.





1- تسريحة ذيل الحصان الفوضوية على طريقة كيت بيكنسيل

تتمتع كيت بيكنسيل بشعر كثيف وجاف، وهي تدرك جيداً كيف تمنحه تسريحة تلائمه وتحافظ على جماله. وفي إحدى المناسبات، أطلت كيت بتسريحة شعر ذيل الحصان إنما بأسلوب فوضوي جذاب. بعد الاستحمام، ضعي القليل من موس (رغوة) الشعر وجفّفي شعرك جزئياً ثم اربطيه بعقدة ذيل الحصان دون شدّها كثيرا. اسحبي خصلتين من ذيل الحصان واتركيهما محرّرتين.

تسريحة شعر فوضوية جذابة



2- تسريحة الشعر المرفوع على طريقة إيفا لونغوريا

شعر جاف وكثيف مثل شعر إيفا لونغوريا يليق به تسريحة شعر بسيطة ومتقنة في الوقت نفسه. تسريحة الشعر المرفوع بذيل الحصان مع غرة جانبية منتفخة تمنحك إطلالة عصرية وتمنع شعرك من التجعّد وتبقي تسريحته أنيقة مهما كانت العوامل الخارجية. بعد الاستحمام ضعي القليل من الزيت المرطّب، النوع الذي تفضّلينه، وسرّحي شعرك جيداً قبل أن تربطيه بالكامل بعقدة إلى الوراء. لا تشدّي الغرّة بل دعيها تبدو جانبية ومنتفخة لإكمال أناقة تسريحتك.

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تسريحة الشعر المرفوع



3- تسريحة الشعر نصف المرفوع على طريقة جنيفير لوبيز

إطلالات جنيفير لوبيز الغريبة والجريئة تمتد إلى تسريحة شعرها. فهي صاحبة شعر مجعّد تمنحه لمسة عصرية وشبابية من خلال التسريحات التي تعتمدها. وفي هذه الإطلالة، عمدت لوبيز إلى رفع شعرها نصف رفعة وتركت خصله المجعّدة والمموّجة ظاهرة. بعد الاستحمام، ضعي موس الشعر وجفّفي شعرك بواسطة المجفّف الكهربائي، ثم ارفعيه نصف رفعة واعقديه بواسطة دبوس أو ربطة شعر.

تسريحة شبابية للشعر الجاف



4- الضفائر المجدولة على طريقة فانيسا هادجنز

قد تكون تسريحة الضفائر المجدولة هي الأنسب لذوات الشعر الجاف والمجعّد. فهي تبدو طبيعية وتحافظ على أناقة مظهرها في مختلف المناسبات. كما أنها تحمي خصل الشعر من التعرّق. وفي هذه الإطلالة، عمدت فانيسا إلى تجديل خصلة من شعرها على شكل قوس مع بعض الخصل المنسدل على وجهها، كما أن الضفائر بدت فوضوية وجذابة.

تسريحة الضفائر

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