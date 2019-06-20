بالصور| بعد رانيا يوسف.. فنانة تونسية تثير الجدل بارتداء "فستان فاضح"

حالة من الجدل والانتقادات، لاحقت الفنانة التونسية الشابة مريم بن شعبان، لظهورها بفستان "شفاف"، خلال مشاركتها كعارضة أزياء في إحدى عروض أسبوع الموضة في تونس.

وأطلت الفنانة الشابة بفستان شفاف حول منطقتي الصدر والبطن، مزين بخيوط ذهبية لامعة، بالإضافة إلى "جيب" سوداء لامعة وطويلة.

وعلى الرغم من الهجوم الذي لاحق "بن شعبان"، إلا أنها نشرت صورة واضحة لإطلالتها، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بالفيديو رقصة جديدة لرانيا يوسف داخل سيارتها

وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء موقعي فيس بوك وتويتر المادة المصورة، التي حصدت على مئات التعليقات بين المعجب بجراءتها والمعارض لها، ومن أبرز التعليقات: "اعترفي إنك عملتي حاجة غلط، وبلاش تنشرها أكتر"، و"لو جاءت لكي سكرات الموت وأنتي عارية.. كيف ستقابلين خالقك...هل الجواب هاذا فن.. نحبك في الله وربي يهديك"، "ماشية على خطي رانيا يوسف علشان تتشهري"، و"عجبني جراءتك".

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وفي سياق متصل، نشرت الفنانة التونسية منشور لشاب تونسي، يتحدث عن صدمته من أزياء "مريم"، مثل بقية المنتمين لما يسمى بـ"المجتمع المحافظ"، إلا أنه سأل نفسه عن سبب ضجره من تلك الأزياء، في ظل وجود العديد من المنحوتات لأجساد النساء العارية في بلده، ليتطرق في الحديث عن "فن الجسد"، الذي يستخدم في جسم المرأة كأداة أساسية.

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف أثارت موجة من الانتقادات عقب ظهروها بفستان أسود شفاف "دون بطانة"، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، في نوفمبر الماضي، لتتصدر مواقع البحث لعدة أسابيع.

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