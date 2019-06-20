كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 09:37 مساءً - كثيرا ما تفضل الصبية المحجبة اختيار التنانير الطويلة، التي تمنحها إطلالة محتشمة وأنثوية في الوقت نفسه، وبهذا ظهرت التنورة المطبعة والطويلة كخيار مميز يمنحك إطلالة منعشة.



موضة التنانير بهذا التصميم قد تلائم الكثير من الفتيات، فهي تخفي عيوب الجسم مع الرسومات المختلفة سواء المطبعة بالورود، أو الملونة بخطوط الطول، كما أنها عصرية ولافتة للأنظار.



اخترنا لك اليوم مجموعة من تصاميم التنورة المطبعة والطويلة، خيارك لإطلالة منعشة.

التنورة المطبعة بالورود لإطلالة منعشة على الشاطىء

التنورة المطبعة بالورود



إذا كنت تخططين من الآن لعطلة الصيف، والاستجمام على البحر، ننصحك باعتماد إحدى التنانير المطبعة، كالتي اختارتها المدونة المصرية مروة حسن، مع التوب الأبيض والجاكيت الجينز الصيفي، ولفتنا تنسيقها للإكسسورات الفضية باللمسة العربية، التي أضافت لمسة بوهيمية للوك.



التنورة الملونة بالطباعة المخططة للمسة لافتة

التنورة الملونة بالطباعة المخططة



ظهرت هذه التنورة بشكل ملفت هذا الموسم، من الممكن ان تختاريها بالصيف والشتاء، فهي تجمع كلا من الألوان الزاهية والداكنة في الوقت نفسه، نسقيها، كالتي اختارتها صوفيا جودسون، مع التوب الأسود، ومن الممكن أن تعتمديها هذا الصيف مع توب أصفر أو أبيض لإطلالة منعشة أكثر.



التنورة المنقوشة برسومات الفن الجميل

التنورة المنقوشة

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لفتنا هذه التنورة التي اختارتها الفاشينيستا رهف الشامي، مع التنورة المطبعة بوجوه فنانات زمن الفن الجميل، والتي منحتها إطلالة شبابية وعصرية، نسقت معها قميصا أسود كلاسيكيا، ولفة حجاب باللون الأحمر لإطلالة سيمي كاجوال.



التنورة الستان المنسدلة مع الطباعة الملونة

التنورة الستان المنسدلة



يمكنك اختيار خامة الستان الناعمة كإطلالة أنثوية، كالتي اعتمدتها المدونة مرمر محمد، للتنورة الواسعة، مع البلوزة البيضاء مناسبة لحفلات الصيف، مع الكعب العالي الأنثوي، ويمكنك ارتداؤها بأكثر من طريقة، فالرسومات المتداخلة الملونة على التنورة، تمكّنك من ارتدائها مع أكثر من بلوزة أو توب قصير، مع تغيير لون الكلتش والحذاء.

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