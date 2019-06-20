عطور لصيف 2019... إليك أفضل 5

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 02:37 مساءً - تبحث كل سيدة خلال فصل الصيف عن عطر يناسبها. إن العطور من أكثر ما تعشقه النساء في الصيف لما له من دور مهم في إعطاء لمسة جمالية وجعل صيفهم منتعش بالروائح الذكية.

" الخليج 365 " تقدم لك 5 عطور لصيف 2019 ، اختاري الاجمل.

Issey Miyake



أطلقت علامة Issey Miyake هذا العطر مع بداية العام 2019 وهو عطر زهري - فواكه يتألف من مقدمة من عطر الليمون والكشمش الأسود والورد، ويفوح من قلبه عطر براعم توت العليق وزهر الخبازي والفريزيا. أما قاعدة العطر فتتكوّن من خشب الصندل والمسك الأبيض.

Issey Miyake



CK One Summer 2019 Calvin Klein

من أحدث العطور التي أصدرتها علامة Calvin Klein، عطر أروماتك - مائي للرجال والنساء معاً، يتألف من مقدمة غنية برائحة الماء وقلب يفوح منه عطر الشاي. أما قاعدة العطر فمن خلاصة أخشاب مجفّفة.



Jimmy Choo Floral

Jimmy Choo Floral

هو عطر جيمي تشو الجديد، زهري – فواكه، يتألف من مقدّمة بعطر اليوسفي والبرغاموت والنكتارين. أما قلبه فتفوح منه رائحة الماغنوليا والبلسة الحلوة وبراعم المشمش، في حين تتكون قاعدته من المسك والأمبروكسان والأخشاب.

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Estee Lauder Bronze Goddess Eau de Parfum

عطر Estee Lauder الجديد هو عطر شرقي - زهري يتألف من مقدمة غنيّة برائحة جوز الهند، قلب يفوح منه عطر زهرة تياري. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والعنبر والفانيليا.



Coach Floral Blush

هو عطر زهري - خشبي - مسك من Coach، أصدرته العلامة مع بداية هذا العام، ويتألف من مقدمة غنية بخلاصة التوت وقلب تفوح منه رائحة الفاوانيا. أما قاعدة العطر فتغتني برائحة الأخشاب الدافئة.

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