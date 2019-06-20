فيلر الشفايف... تعرفي جيداً الى هذه التقنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 02:37 مساءً - فيلر الشفايف هو إحدى تقنيات نفخ الشفاه ومنحها مظهراً شاباً ومتألقاً. فإذا كنت تريدين الاطلاع أكثر على هذه التقنية، سنقدم لك أبرز المعلومات التي يجب أن تعرفيها عن فيلر الشفايف، إضافة الى خلطة طبيعية تعد بمثابة فيلر شفايف ذات نتائج مضمونة وسريعة.



ما هو فيلر الشفايف؟

فيلر الشفايف هو عملية جراحية يتم من خلالها ملء الشفايف بمواد تختلف من حيث الخصائص والاستخدامات، فتمنح مجتمعةً الشفاه مظهراً بارزاً وأكثر امتلاءً ونضارة وشباباً. وتختلف أنواع الفيلر من حيث الليونة وتركيبتها الكيماوية، والمدة التي تدوم فيها، لكن أنواع الفيلر الأكثر ليونة تُستخدم خصوصاً للشفاه، كونها لا تسبب تكتلات أو حبيبات في الشفاه، من بينها حمض الهيالورونيك والكولاجين وحقن الدهون الذاتية.

فيلر الشفايف



إيجابيات فيلر الشفايف

يعمل الفيلر على تحسين مظهر الشفايف لمدة ستة أشهر، بعدها أنت بحاجة الى الخضوع مجدداً لحقن الفيلر، وذلك للحفاظ على شفاه ممتلئة. ومن أهم إيجابيات الفيلر أنه يمنحك شفاهاً ممتلئة وجذابة، ويخفي أثار الشيخوخة والتقدم في السن، لا سيما تجاعيد الشفاه والخطوط الدقيقة حول الفم، إضافة الى أن آثاره الجانبية أقل بكثير من تقنيات الحقن الأخرى.



فيلر الشفايف بالخطوات

الخطوة الأولى والأهم قبل الخضوع لفيلر الشفايف، هي تقييم الطبيب وتحديده لنوع التقنية الملائمة لحالة المريض. بعدها، يقوم الطبيب بتخدير موضعي للمريضة من خلال استخدام رذاذ أو كريم. وبعد نحو 20 دقيقة، يبدأ الطبيب بعملية حقن الفيلر في الشفاه، وفي الإجمال هي لا تحتاج الى أكثر من حقنتين. بعد ذلك، تكون المريضة بحاجة الى كمادات ثلج لكي لا تتورم الشفايف أو تتعرض للالتهاب، وعليها عدم التدخين بتاتاً. علماً أن المريضة بإمكانها العودة فوراً الى ممارسة حياتها الطبيعية.

فيلر شفايف طبيعي



فيلر شفايف طبيعي

تخاف نساء كثيرات من الخضوع لحقن الفيلر، فقد تكون لها تأثيرات سلبية على مظهرهن، من بينها التورم والتكدم الشديدين، تكتلات في الشفاه، العدوى، الحقن في وعاء دموي قد يسبب الجلطات وغيرها... فإن كنت من هؤلاء النساء، بإمكانك الحصول على شفاه منفوخة وبارزة من خلال مزج كمية متساوية من زيت النعناع والقرفة المطحونة، وتطبيق المزيج على الشفايف بواسطة قطعة من القطن، وخلال أسبوع من استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم ستحصلين على نتائج مرضية.

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