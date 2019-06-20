أجمل قصات الشعر القصير موضة 2019 .. الصور مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 02:37 مساءً - لطالما نسمع من المحيطين حولنا، أنّ جزءًا من جرأة الصبيّة، يكمن في قصّ شعرها، وإن كنتِ تنوين الدخول في هذه التجربة ، فعليكِ إلقاء نظرة أولًا على أكثر تسريحات الشعر القصير الرائجة لعام 2019.



قصّة الشعر القصير مع الزاوية العالية

قصّة الشعر القصير مع الزاوية العالية

من القصّات الجريئة التي يمكن أن تعتمديها، هي القصة مع الزاوية العالية مناسبة للـ شعر الخفيف، تمنحه كثافة مع اللمسة المتدرجة، كما أنها مناسبة للوجه المدور، لأنها تزيده طولًا.



قصّة الشعر القصير مع الغرة العريضة

قصّة الشعر القصير مع الغرة العريضة

إن كنتِ تمتلكين خدودًا ممتلئة، وجبهة عريضة، وترغبين بالحصول على قصّة الشعر القصير، فننصحكِ باعتماد الغرة الطويلة، والمناسبة أكثر إن كان شعركِ كثيفًا، مع الشعر الكاريه، أو الملامس الأكتاف، كما أنّ هذه القصّة تجعلكِ تبدين أصغر سنًّا.



قصّة الشعر القصير مع الخصلات الويفي

قصّة الشعر القصير مع الخصلات الويفي

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يمكنكِ اعتماد الشعر المتدرج مع الخصلات الويفي، للمسة أكثر جاذبية، بخاصة وإن كنتِ تعتمدين صبغة الهايلايت، لأنّ هذه القصّة عادًة ما تكون متدرجة في الطول، فتُبرز تدرج اللون للخصلات، كما أنها تمنحكِ "لوك" شبابيًّا وعصريًّا.



قصّة البوي فريند مع الغرة على جنب

قصّة البوي فريند مع الغرة على جنب

إن كنتِ تحبين قصّات البوي فريند القصيرة جدًّا، ننصحكِ باعتمادها مع غرة على جنب، والتي تضيف كثافة لمظهرِك، من الأمام، ولكن ركزي على أن تكون الغرة متدرجة أيضًا.

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