تسريحات شعر ناعمة ملائمة لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 02:37 مساءً - إن كنت تميلين الى الأسلوب الناعم في اعتماد تسريحات الشعر، فإن هناك الكثير من الخيارات التي تجمع بين البساطة والجمال في آن. وقد جمعنا لك في هذا المقال عدة تسريحات شعر ناعمة وعصرية، فاختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الكعكة الثلاثية الصغيرة

إنها تسريحة ناعمة جداً وعصرية، كما أنها مريحة جداً في الأجواء الحارة، فلا تسبب لك التعرق أو الانزعاج. وهي تسريحة سهلة جداً، حيث بإمكانك تنفيذها بنفسك في المنزل، من خلال تقسيم شعرك الى ثلاثة أقسام وجعلها على شكل كعكات صغيرة متساوية الحجم.

تسريحة الكعكة الثلاثية الصغيرة



تسريحة الشينيون المزينة بالضفيرة

إن كنت على موعد مع إحدى السهرات أو المناسبات، وتريدين إطلالة شبابية ناعمة جداً، فإن تسريحة الشينيون المزينة بالضفيرة ستكون خياراً مثالياً لك خلال هذا الصيف، فهي تسريحة مفعمة بالأنوثة ستمنحك مظهراً طفولياً جذاباً.

تسريحة الشينيون المزينة بالضفيرة

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالأكسسوار

إنها تسريحة بسيطة وناعمة جداً، وفي الوقت نفسه هي تسريحة راقية ستضفي على إطلالتك لمسة من الجمال والأنوثة، كما أنها ستسلط الضوء على ملامح وجهك. ولإضفاء مزيد من الجمال على هذه التسريحة، زيني الكعكة بالأكسسوارات المرصعة الناعمة، التي سمنحك إطلالة فخمة وهادئة في آن.

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالأكسسوار



تسريحة الشعر المبلل

لا تزال هذه التسريحة تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، لا سيما أنها تتماشى مع الشعر الطويل والقصير والمتوسط الطول، وهي إحدى التسريحات الناعمة والعصرية التي تمنح المرأة لوكاً جذاباً يلفت الأظار إليها. اعتمدي تسريحة الشعر المبلل المسحوب بأكمله الى الخلف، والمنسدل على الظهر.

تسريحة الشعر المبلل



تسريحة الكعكة الفوضوية

هذه التسريحة عملية جداً ومريحة، وملائمة كثيراً للمرأة العاملة التي لا تمتلك الكثير من الوقت لزيارة مصفف الشعر. بإمكانك اعتمادها في كل الأوقات لإطلالة عصرية غير متكلفة. يكفي أن ترفعي شعرك في منتصف الرأس على شكل كعكة فوضوية وتتركين بعض خصل الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة الكعكة الفوضوية



تسريحة الضفيرة الفرنسية نصف المرفوعة

لمحبات التسريحات الشبابية الناعمة، فإن تسريحة الضفيرة الفرنسية ستشكل خيارً مثالياً لهن، وهي ملائمة كثيراً للفتيات الراغبات في الحصول على إطلالة تجمع البساطة والجمال في آن. فإن كنت من محبات هذه التسريحة، قومي بأخذ خصلتين من الشعر وتصفيفهما على شكل ضفيرة فرنسية ناعمة، مع ترك الشعر من الخلف منسدلاً على الظهر.

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