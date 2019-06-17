بالصور| خطيب ميشيل حجل ينعاها: "أصبح لدي ملاك"

بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، توفيت، اليوم، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان لعام 2016، ميشيل حجل، في مستشفى رزق بلبنان.

رحلت ميشيل تاركة الحزن والأسى في قلوب محبيها، إذ نعى خطيبها "مارون أبي عتمة" الذي ارتبط بها بعد قصة حب دامت لسنوات، عبر خاصة "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "أصبح لدي ملاك".

Advertisements

بينما كتبت شقيقتها "بولا حجل"، عبر حسابها على "فيس بوك"، عن خبر وفاتها: "ضلي ضحكي من عندو من فوق... نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا ورحتي بسرعة... نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير... آخ".

وكانت ميشيل حجل مصابة بالسرطان، ورغم نجاح عمليتها الدقيقة التي أجرتها لزرع النخاع الشوكي في الخارج، إلا أن المرض عاد إليها، حتى توفيت صباح اليوم بمستشفى رزق في لبنان.

​