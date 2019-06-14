كيف تفاعلت شقيقة محمد الشرنوبي مع نبأ خطبته من سارة الطباخ؟

أعادت الفنانة رشا الشونوبي، شقيقة المطرب محمد الشرنوبي، نشر صور تجمعها بأخيها ووالدتها، كتب فيه الشرنوبي قائلا: "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلاقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله ربنا يخليكوا لي".

وقالت رشا تعليقا على المنشور القديم: "كل شيء بالنسبة لي".

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جاء ذلك بالتزامن مع خبر خطبة محمد الشرنوبي، أمس، من منتجته الخاصة سارة الطباخ، بعدما نشرت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على "Instagram" مقطع فيديو للشرنوبي لحظة تقدمه لخطبتها، وكتبت تعليقا عليه: "رسميا خطبت لمحمد الشرنوبي". إلا أن "رشا" لم تشر للخطبة أو للعروس، خلال منشورها.

يذكر أن الطباخ، هي ابنه لاعب النادي الأولمبي الشهير سيد الطباخ، وانتقلت من الإسكندرية للعمل في القاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وجاءت بداياتها في مجال التسويق والعلاقات العامة والاتصالات، بالإضافة لشغلها منصب مستشارة فنية وإعلامية لعدد من نجوم الفن، كما أنها هي المالكة لشركة earth production والمنتجة لأعمال الشرنوبي.

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