طريقة نقش حناء سهلة وعملية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - نقش الحناء هو أحد الفنون التي كانت رائجة بين العرائس في مناطق الشرق الأوسط وذلك قبل مئات السنين. وكانت هذه العادة تهدف إلى جلب الحظ للعروس في حفلة زفافها كما كانت إحدى الخطوات التجميلية الأساسية لإطلالتها. ولا تزال حتى يومنا هذا تُعتمد من قبل بعض العرائس في بعض الدول كالإمارات والمغرب... وغيرها.



طريقة تحضير الحناء

يأتي مسحوق الحناء من شجرة الحناء، ويتمّ خلطه بالماء والقليل من عصير الليمون للحصول على عجينة سميكة توضع على الجلد أو على الشعر لدبغ اللون. وما يميّز الحناء عن الوشم، هو أن هذا الأخير يترك أثراً دائماً على البشرة في حين أن الحناء تبقى لوقت محدّد قبل أن تزول نهائياً.

الحناء زينة عصرية



نقش حناء عصري

في يومنا هذا، لم يعد نقش الحناء مجرّد عادة مكتسبة بل أصبح أشبه بصيحة موضة تعتمدها الشابات ليتميّزن بإطلالاتهن. وقد اكتسبت هذه النقوش أشكالاً وألواناً كثيرة حيث بات هناك فنانون متخصصون في رسم الحناء ونقشه، يلجأون إلى تطبيق رسوم غريبة وجريئة منها ما يعكس عناصر الطبيعة كالورود والعصافير والفراشات... ومنها ما يجسّد رموزاً معيّنة وأشكالاً تحمل رسائل متعدّدة.

نقش الحناء بأساليب عصرية





طريقة رسم الحناء

في قدر على النار ضعي القليل من الماء وأضيفي إليه عصير ليمونة واحدة وملعقة من السكر المطحون وبضع حبات من القرنفل. اتركي المكوّنات على النار حتى تغلي، ثم قومي بتصفية المزيج للحصول على سائل خال من الكتل. اسكبي السائل في وعاء يحتوي على 5 ملاعق من مسسحوق الحناء، وامزجيهما معاً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. غطّي العجينة بكيس بلاستيكي واتركيها لمدة ساعتين قبل أن تستخدميها.

رسم الحناء بأسلوب مبتكر



استخدمي فرشاة رفيعة لرسم الحناء على بشرتك ولكن ضعي القفازات قبل المباشرة بذلك. بإمكانك أن تختاري الرسم الذي يعجبك، كما بإمكانك أن تجدي أشكالاً لاصقة متعدّدة في الأسواق تستخدمينها كأساس لرسمك. بعج الانتهاء من رسم الشكل الذي تريدينه، انتظري حتى تجفّ الحناء بشكل نهائي، قد يحتاج ذلك إلى بضع ساعات قبل أن تتمكّني من تقشير الحنّاء للحصول على الرسم النهائي.

تجنّبي وضع الماء في المنطقة التي زيّنتها برسم الحناء لمدة لا تقل عن 12 ساعة كما بإمكانك استخدام بعض الزيوت المثبّة للحناء والتي يمكن أن تجديها في الأسواق.