بالصور| "الطفولة والأمومة": قادرون على التخلص من "ختان الإناث"

قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ الدولة المصرية عازمة بقوة للقضاء على ظاهرة "ختان الإناث"، بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام.

وتطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حملة توعوية بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءا من 13 يونيو الحالي، وحتى 14 يوليو 2019.

ولفتت العشماوي خلال كلمتها في مؤتمر تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على الختان الإناث، بالاشتراك بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى اختيار الاسم لحملة التوعية نسبة إلى الطفلة "بدور"، التي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان في 2007، وأثارت غضب ومشاعر المواطنين، لذلك تم إعلان اليوم ليكون اليوم الوطني لرفض هذه الجريمة التي تشهدها أطفالنا من الفتيات.

وزادت الأمين العام لـ"القومي للطفولة والأمومة"، أنّ المجلس عمل على مدار أعوام عديدة على مناهضة تلك الجريمة، من خلال عدة برامج واستراتيجيات كان لها تأثير قوي في كسر حاجز الصمت الخاص بممارسة ختان الإناث من خلال الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وسائل الإعلام المختلفة "المرئية والمسموعة والمقروءة"، ما ساهم في زيادة الوعي والمعرفة من خلال المعلومات الموثقة الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث وسط قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، كما ساعد ذلك على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.

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وأوضحت العشماوي جهود الحكومة المصرية في تغليظ عقوبة ختان الإناث في عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، مؤكدة أنّ خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، يستقبل الاستفسارات أو البلاغات عن أي حالات خاصة بختان الإناث في سرية تامة.

وشددت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أنّ ختان الإناث موروث ثقافي متجذر، لذا وجب توحيد الجهود لمناهضة الجريمة، وهو ما تم من خلال إنشاء لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث، برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي عقدت أولى اجتماعاتها 20 مايو الماضي، بحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.

من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي، إنّ "حملة شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلسين "القومي للمرأة" و"الطفولة والأمومة"، والمؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنّ اللجنة هدفها الرئيسي تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.

وتتضمن أنشطة الحملة تنظيم قوافل توعوية يوم 13 يونيو الحالي بجميع المحافظات، وإقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة بشأن ختان الإناث، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل حملات طرق الأبواب.

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات إذاعية على المحطات الإذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التي فرضها القانون على مرتكيي الجريمة.

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