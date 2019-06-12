شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها، عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "عاشور" بشعر "ليس" متخلية عن "الكيرلي" بلوني البني والأشقر، مهنئة صديقتها بعيد ميلادها.
يُعد هذا المنشور هو الأول عقب حلقة الفنانة دينا الشربيني، مع الإعلامي عمرو أديب، والتي تحدثت فيها عن الهضبة، مؤكدة أنه كان يدعمها ويقدم لها التشجيع دومًا.
وكانت الشربيني، أطلت خلال الحلقة بشعر يحمل تدرجات اللون الأصفر، مع اختيارها تسريحة "كيرلي"، وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها بالشعر الأشقر.
ومنذ إذاعة الحلقة، انهالت التعليقات على إطلالة "دينا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، أبرزها: "بقت نسخة من زينة عاشور مرات عمرو دياب"، و"بتقلدي زينة مراته ليه"، و"شبه هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة"، و"شكلك حلو أوي".
كانت هذه تفاصيل خبر عقب حديث دينا الشربيني عن عمرو دياب.. أول إطلالة لـ"زوجة الهضبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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