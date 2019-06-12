إعلامي إماراتي يثير الجدل.. يظهر بـ"المكياج والروب" من أجل الفتيات

بخصلات شعره الطويلة للغاية، التي عادًة ما يحرص على خضوعها للحرارة، وببشرته النقية والصافية، واسلوب كلامه الرقيق، مع ملابس المنزل الملونة، التي نشبه ملابس الفتيات، يظهر الإعلامي الإماراتي، بدر خلف، من خلال حساباته الشخصية على "فيسبوك" و"سناب شات" بتقديم نصائح العناية بالبشرة والجسم، وفن اختيار المكياج للفتات.

الأمر الذي أثار الجدل حوله، لارتباط تلك المعلومات عادًة بالفتيات، خاصة بسبب أسلوب حديثه، وتعبيرات وجه.

وعادًة ما يظهر "خلف" مرتديًا "روب النوم"، ويضع المكياج، والماسكات لنقل خبرته في العناية بالبشرة والجسم للفتيات.

ويعد أبرز ما قدمه الإعلامي، وأحد مشاهير "السوشيال ميديا" هو ماسكات التقشير بالمواد الطبيعية، ووصفات العناية بالبشرة والشعر، فضلًا عن مقاطع اضرار النوم بالمكياج.

Advertisements

الجدير يالذكر إن "بدر" بدأ تلك المقاطع منذ عامين، فأطلق برنامج عن موضة الرجال على "اليوتيوب"، ثم اتجه لكل ما يتعلق بالأنثى.

يذكر أن "بدر" درس أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا، وتداولت بعض الصحف الإماراتية، مؤخرًا، خبر نحو إقدام شرطة الجرائم الإلكترونية بالإمارات على إغلاق حساباته الشخصية، التي اعتبرها البعض منافية لعادات الشعب الاماراتي.

​