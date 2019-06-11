شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، بوصلة رقص، خلال احتفالها بحفل تخرج ابنتها ياسمين مختار، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، إلا أنها حرصت على إغلاق التعليقات.
وظهرت "رانيا" في إحدى الكافيهات، ترقص على أغانٍ متعددة للفنان عمرو دياب، ووائل كافوري، وذلك بصحبة ابنتها، وأصدقائها.
وتألقت الفنانة بفستان طويل، مفتوح، ومنقوش بالورود، مع تسريحة شعر منسدلة.
وكانت رانيا شاركت معجبيها، صباح اليوم، بمقطع فيديو مصور من حفل تخرج ابنتها ياسمين مختار.
وأرفقت رانيا، تعليقًا على الفيديو بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "عملك الشاق والتفاني قد أثمر، أنتِ تتخرجي أخيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رانيا يوسف ترقص احتفالا بتخرج ابنتها.. وتغلق التعليقات على "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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