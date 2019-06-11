فيديو| رانيا يوسف ترقص احتفالا بتخرج ابنتها.. وتغلق التعليقات على "إنستجرام"

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، بوصلة رقص، خلال احتفالها بحفل تخرج ابنتها ياسمين مختار، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، إلا أنها حرصت على إغلاق التعليقات.

وظهرت "رانيا" في إحدى الكافيهات، ترقص على أغانٍ متعددة للفنان عمرو دياب، ووائل كافوري، وذلك بصحبة ابنتها، وأصدقائها.

وتألقت الفنانة بفستان طويل، مفتوح، ومنقوش بالورود، مع تسريحة شعر منسدلة.

Advertisements

وكانت رانيا شاركت معجبيها، صباح اليوم، بمقطع فيديو مصور من حفل تخرج ابنتها ياسمين مختار.

وأرفقت رانيا، تعليقًا على الفيديو بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "عملك الشاق والتفاني قد أثمر، أنتِ تتخرجي أخيرًا".

​