كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - نوال الزغبي من النجمات العربيات اللواتي نجحن في الحفاظ على تألقهنّ عبر الزمن، فمنذ دخولها عالم الفن منذ سنوات طويلة، رسمت لنفسها خطًّا في الموضة اتسم بالأنوثة والفخامة، ولا سيّما في اطلالاتها الرسمية على المسرح والمناسبات الرسمية، ولهذا فقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة فساتين سهرة كلاسيكية مستوحاة من نوال الزغبي، لتختاري منها ما يعجبكِ وتستوحي منها في مناسباتكِ الخاصة.



نوال الزغبي في فستان مطرز من لابورجوازي:



تألقت نوال الزغبي في أحدث اطلالاتها مؤخرًا، في فستان بتصميم كلاسيكي ومبتكر في الوقت ذاته من لابورجوازى Labourjoisie، من دون أكمام ومحدد الخصر مع تنورة كلوش، قماشه الأسود مطرز بشكل كامل برسومات ملونة من الخرز والترتر، أضفت عليه لمسات مميزة. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة.

نوال الزغبي في فستان مطرز من لابورجوازي







فستان باللون الأخضر الزيتي تألقت به نوال الزغبي:



اللون الأخضر الزيتي من أكثر الألوان التي تناسب الشقراوات، وأكبر دليل كان اطلالة نوال الزغبي فيه، حين اختارت فستان سهرة مميزًا بقصة الكتف الواحد، مزينًا على الخصر بحزام له شريطة جانبية كبيرة، وتنورته منسدلة له شق طويل على الساق، وقد زينت الاطلالة بمجوهرات باللون الذهبي.

فستان باللون الأخضر الزيتي تألقت به نوال الزغبي





فستان أسود كلاسيكي اختارته نوال الزغبي:



في إحدى المناسبات شاهدنا نوال الزغبي في اطلالة ناعمة، جمعت فيها بين الأسلوب الأنثوي والنمط المحافظ، حيث اختارت فستان سهرة كلاسيكيًّا باللون الأسود، قماشه براق وياقته عالية وأكمامه متوسطة الطول، مع تنورة كلوش طويلة، وقد زينت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة.

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فستان أسود كلاسيكي اختارته نوال الزغبي





فساتين سهرة كلاسيكية مستوحاة من نوال الزغبي، شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ.

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