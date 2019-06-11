أجمل إطلالات الملكة رانيا لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - تذهب الملكة رانيا الى تنسيق اطلالتها بشكل يجمع بين الأناقة العصرية والاحتشام في الوقت نفسه، فنرى ارتداءها في معظم اطلالاتها أزياءً بتوقيع أشهر الدور العالمية للأزياء، وإضافة لمستها الخاصة على تلك التصاميم لكي تتناسب مع أسلوبها في اللباس .

لذلك جمعنا لك اخر اطلالات الملكة رانيا التي تناسب أجواء رمضان وجميع الأذواق .



الملكة رانيا والعباية الفستان

الملكة رانيا

في أجدد ظهور لها، أطلّت الملكة رانيا خلال إفطار للأيتام في الأردن، بستايل العباية الفستان من اللون الأزرق اللّامع، مع تطريزات ناعمة من اللون الأبيض والذهبي على منطقة الصدر . أضافت لاطلالتها حزاماً يضمّ الخصر من اللون الأبيض، وحذاء بكعب عالٍ من اللون الأزرق .

اطلالة رمضانية للملكة رانيا



خلال افطار في الطفيلة، أطلّت الملكة رانيا بصيحة العباية الفستان، والتي تتناسب مع الأجواء الرمضانية، فتألّفت اطلالتها من فستان أسود بـ نقشات من اللون الزهري والبرتقالي والأرجواني، وزيّنت اطلالتها بـ حزام رفيع معدني يضمّ الخصر .

الملكة رانيا



ومن أجواء رمضان الى أجواء الاحتفال الوطني لـمناسبة عيد الاستقلال ال 73، أطلّت الملكة رانيا العبدالله اطلالة ملكية جمعت فيها بين اللون الأخضر والذهبي . فاختارت قفطاناً من اللون الأخضر، وكاب ملكيّاً من اللون الذهبي، ثمّ أضافت حزاماً عريضاً يلفّ الخصر من اللون الذهبي، أمّا بالنسبة للحذاء فاختارت حذاءً بنقشة جلد الحيوان ، وكعب عالٍ بمقدّمة مدببّة .



الملكة تحب اللون الأسود

الملكة رانيا بستايل كلاسيكي

ظهر حب الملكة رانيا للـ أزياء من اللون الأسود بشدّة، فأطلّت منذ مدة بـ أزياء كلاسيكية مؤلفة من توب أبيض وبليزر oversize كشكش ، وبنطلون رسمي واسع من اللون الأبيض، ثم نسّقت اطلالتها مع حذاء أسود بمقدّمة مدببة .

الملكة رانيا بصيحة البدلة



باطلالة فريدة من نوعها وبـ صيحة المونوكروم ، أطلّت الملكة رانيا بصيحة البدلة الرجالية من اللون الأسود، نسّقتها مع حذاء بكعب عالٍ أسود .

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اطلالات الملكة رانيا



لا مفرّ من اطلالة التنورة الميدي من حين الى اخر، فاختارت الملكة اطلالة مونوكروم من اللون الأسود، تجمع بين تنورة ماكسي مكسّرة وحذاء pump أسود وجاكيت جلد .



الفستان البليزر من وحي اطلالات الملكة رانيا

أزياء الملكة رانيا

نسّقي أزياءك الصيفية من وحي اطلالات الملكة رانيا الفخمة والأنيقة، إذ يمكنك تنسيق صيحة الفستان البليزر من اللون الأبيض، مع حذاء ميتاليك لـ اطلالة نهارية مترفة .







شاهدي معنا أجمل تلك الاطلالات وشاركينا رأيك .

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