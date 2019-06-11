كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:44 مساءً - تبتكر مدونات الجمال على انستقرام الكثير من الحيل لتنفيذ المكياج بطريقة افضل.اليوم يمكنك تعلم المكياج من خلال بعض الحيل على انستقرام من صفحة خبيرة التجميل السعودية لجين القفاص .

شاهدي من انستقرام فيديو عن طريقة عمل المكياج لتحصلي على اطلالة مكياج المحترفات.



كونتور تكساس

في الآونة الاخيرة برزت صيحة الذقن المنحوت مما اضطر الكثير من النجمات للجوء الى هذه العملية، خبيرة التجميل لجين القفاص قدمت حيلة ذكية لتحصلي على ذقن تكساس بدون عمليات تجميل بل من خلال الكونتور، فقط عليك ان ترسمي خط كونتور بـ كريم الاساس الداكن اسفل عظمة الذقن وليس فوقها للحصول على ذقن تكساس .

شاهدي فيديو طريقة تطبيق كونتور تكساس:





طريقة تطويل الرموش بالماسكرا

ومن حيل المكياج التي يجب معرفتها وهي طريقة تطويل الرموش من دون الاستعانة بالرموش الاصطناعية فقط ليس عليك سوى وضع البودرة على رموشك قبل تطبيق الماسكرا اتبعي هذه الحيلة وستلاحظين كيف ستحصلين على رموش اطول بأسهل واسرع طريقة.

شاهدي الفيديو





تثبيت الاي شادو السفلي للعين

كما ان حيل المكياج الذكية وجدت حلاً لمشكلة عدم ثبات ظلال العيون على الرمش السفلي للعين. ولتثبيت الظلال السفلي للعين تنصحك الخبيرة السعودية لجين القفاص بتطبيق الكونسيلر تحت العين بشكل شبه دائرة مع تفادي ملامسة منطقة الرمش السفلي تحت تصبح البشرة دهنية وبالتالي يؤدي ذلك الى عدم ثبات ظلال الرمش السفلي وقومي فور تطبيق الكونسيلر بوضع البودرة الحرة المثبتة وركزي على المنطقة تحت الرمش السفلي للعين وبذلك ستضمنين اساس ثابت لعدم سيلان ظلال الرمش السفلي للعين.

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إخفاء الهالات السوداء بالمكياج

من حيل المكياج المهمة جداً وهي حيلة اخفاء الهالات السوداء بالمكياج قومي بوضع طبقة من زيت البرايمر لترطيب المنطقة طبقي كونسيلر باللون البرتقالي لتحييد اللون الغامق ووزعيه عن طريق التربيت باسفنجة بيوتي بلندر بعد بلّها بالقليل من الماء لتخفيف طبقة الكونسيلر، بعد ذلك طبقي الكونسيلر باللون المشمشي الفاتح واعيدي توزيعه بالاسفنجة ثم طبقي كونسيلر باللون الافتح وبعد ذلك ثبتيه بالحرة الحرة المثبتة.

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