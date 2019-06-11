بالصور| بالرقص والمزمار البلدي.. رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، معجبيها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو مصور من حفل تخرج ابنتها ياسمين مختار.

وأرفقت رانيا، تعليقًا على الفيديو بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "عملك الشاق والتفاني قد أثمر، أنتِ تتخرجِ أخيرًا".

"رانيا" في نوبة بكاء فور رؤية ابنتها بوشاح التخرج، ثم شاركت ابنتها الرقص بجانب الفرقة الشعبية التي أحضرتها، وعزفت أنغام أغنية "وحياة قلبي وأفراحه".

وحرص الفنان أحمد السقا على مشاركة "رانيا" فرحتها بابنتها، حيث قدم لها التهاني وباقات الورود.

لقيت مقطع الفيديو المصور استحسان الجماهير وتفاعل عدد كبير من الرواد معه وحصد على مايقرب من 75 ألف مشاهدة في أقل من ساعتين، بالإضافة لمئات التعليقات، وأبرزها: "ألف ألف مبروك النجاح والتوفيق، شطوره ربنا يكرمك ويبارك فيك ويرزقك ابن حلال يقدر قيمتك، انسه ياسمين بالتوفيق يارب دايما، الموضوع مش مستاهل عياط ، أحلى إحساس أنا عيطت، ألف مبروك قمر لمامتها ما شاء الله".

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وعلقت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم على المقطع المصور قائلةً: "حبيبتي جيسي ألف مبروك".

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