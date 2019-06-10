أكثر من 133 مليون جنيه.. قيمة مهر عروس مطلقة ولديها طفلان

جدل واسع أثارته وثيقة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، عن قدر زواج بمهر بلغ قدره 8 مليارات دينار، أي ما يعادل الـ8 ملايين دولار، وبالمصري يوازي 133 مليونا و904 آلاف جنيه.

وأظهرت الوثيقة التي تم تداولها بين وسائل الإعلام العراقية، أن محكمة الأحوال الشخصية عقدت قران زوجين بمهر بلغ 3 مليارات دينار للمقدم، وخمسة أخرى للمؤخر، بحسب ما ذكرته "بغداد بوست".

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وأوضحت الوثيقة أن الزوج من مواليد 1984، وعقد قرانه على سيدة مطلقة تدعى "ندى محمد لطيف" من مواليد 1986 ولديها طفلان، كما أن الزوج كتب على نفسه تعهدا بتربية ورعاية الطفلين الاثنين.

ويعد هذه المبلغ هو الأعلى في تاريخ العراق، حيث وصفه الكثيرون بالمبلغ المبالغ فيه، فالمهور المتعارف عليها في العراق تتراوح ما بين الـ5 ملايين دينار أي (4 آلاف دولار) والـ10 ملايين أي (8 آلاف دولار).

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين من وصفوه بالأغلى في تاريخ العراق، ومن رأى أن ارتفاع المهور يتسبب في تزايد نسبة العنوسة.

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