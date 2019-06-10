عقب أيام من طلاقه.. نوال الزغبي: "أقبل الزواج من وائل كفوري" وطليقته تعلق

حالة من الجدل، صاحبت نشر الإعلامي ربيع هنيدي مقطع صوتي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال حديثه مع الفنانة نوال الزغبي، حول إمكانية الزواج من المطرب وائل كفوري، حال عرضه الارتباط بها.

وأجابت "الرغبي": "أكيد بقبل الزواج منه، في واحدة بترفض وائل كفوري"، متابعة: "وائل هو حلم كل ست وبنت".

ويأتي ذلك التسجيل الصوتي، الذي لا يتعدى الـ30 ثانية، عقب أيام من نشر حوار مع الفنانة اللبنانية في إحدى المجلات العربية، تحدثت خلاله عن موافقتها الزواج من "كفوري".

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وكانت ريما نجيم، الزوجة السابقة للفنان وائل كفوري، علقت على ذلك الأمر خلال برنامجها "ريما نجيم شو"، المذاع عبر أثير "صوت الغد"، قائلة: "الدنيا قامت ولم تقعد بسؤالها إذا أرادت نوال الزغبي من وائل كفوري الارتباط به هل توافق أم لا وأجابت بأنها توافق، فنوال الزغبي غير مرتبطة"، معلنة بذلك انفصالها رسميا عن المطرب اللبناني.

وأضافت إنها أعلنت الأمر بناء على رغبة وائل كفوري نفسه، متابعة: "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، أشكرك على ثقتك ومحبتك"، وأرفقت الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "صديقي الله يخلليلك عيلتك الحلوة، ويعطيك فرح وسعادة على قد ما بتستاهل رغم كلّ شي صار"، وأغلقت التعليقات.

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