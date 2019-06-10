بنطلونات رياضية تضمن لكِ الراحة و الأناقة.. شاهدي كيف تعتمدها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - لم تعد البنطلونات الرياضية خياراً مخصصاً للنادي أو الصالة الرياضية، بينما هو صيحة جديدة احتضنتها الموضة لتحقق مفهوم الراحة والحرية للمرأة العصرية.

يمكنكِ في 2019 اختيار البنطلون الرياضي للمشاوير النهارية مع حذاء رياضي يمنحكِ العصرية و الراحة، كذلك، لا مانع من تنسيق البنطلون الرياضي مع صندل أو حذاء مدبب بكعب عالِ وقميص نسائي أنيق لإطلالة مسائية مختلفة.

بناطيل رياضية من وحي اطلالة كورتني كارداشيان



جزء من رواج البنطلونات الرياضية يعود الفضل فيه لكبريات دور الأزياء التي قدمت خيارات متعددة ما بين الأرجل الواسعة مع خصر محدود، أو التصاميم المضمومة عند الكاحل لتكشف عن أناقة الحذاء.



أشهر دور الأزياء التي جددت البنطلون الرياضي

بنطلون رياضي من غوتشي

شاهدنا هذا العام البنطلون الرياضي يعتلي منصة عروض الأزياء علي يد دور أزياء راقية مثل دار فندي التي قدمت بعض الموديلات البسيطة و الفضفاضة، وأخرى زينتها بشعار الدار الإيطالية.

كذلك دار غوتشي التي طبعت شعار الدار على مجموعة من البنطلونات الرياضية المريحة، أما فيكتوريا بيكهام فمزجت بين البنطلونات الرسمية ذو الأرجل الواسعة وبين خامة البنطلونات الرياضية لتقدم خياراً يناسب المساء مع حذاء نسائي بكعب عالِ.



نجمات الموضة يخترن البنطلونات الرياضية

بيلا حديد

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ساعدت نجمات ممشى عروض الأزياء مثل العارضات كيندال جينير و الشقيقتين جيجي وبيلا حديد في مزيد من الرواج لصيحة البنطلونات الرياضية، فأصبحت هذه القطعة ضمن خزانة الملابس الأساسية حتى أنهن يظهرن به في الإطلالات النهارية مع جاكيت أو تي شيرت عصري، كذلك احتل جزء من اختياراتهن في المساء وأيضاً ضمن أزياء المطارات.



شاهدي مجموعة من الاختيارات الأنيقة لتستلهمي منها أفكاراً لتنسيق البنطلون الرياضي.

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