بالصور| نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

إطلالة جديدة، لفتت بها الفنانة نيللي كريم الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور عمرو طايع، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نيللي" بـ"توب" أسود غير منقوش، بالإضافة إلى "جيب" طويلة وشفافة، وغير مزودة ببطانة، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، خلال تواجدها في الجونة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد على 47 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات لمتابعيها وزملائها في الوسط الفني، على رأسهم فريال يوسف، التي كتبت: "رائع رائع يا عزيزي"، بالإضافة إلى كل من فيفي عبده وهند صبري وإيمان العاصي وكندة علوش.

بالصور نيللي كريم ترتدي فستان ملكة جمال الأناقة.. ومصمم الأزياء يعلق

وتنوعت تعليقات متابعيها بين المعجبين بالأزياء والمنتقدين لها، أبرزها: و"إطلالة موفقة"، و"أنتي جميلة بدون حاجة إلى التعري"، و"ملكة جمال يا نيللي"، بينما أشار أحدهم إلى تشابه الفستان بذلك التي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت الفنانة رانيا يوسف تعرضت لموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بفستان جريء في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي.

بالصور فستان بدون بطانة في مهرجان كان يحظى على إعجاب رانيا يوسف

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يذكر أن الممثلة نيللي كريم، تسلمت جائزة أفضل ممثلة عربية مصرية، في حفل "الموريكس دور"، اليوم، عن دورها في مسلسل "اختفاء".

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