خلطات لتطويل الشعر... نتائجها مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:43 مساءً - تطويل الشعر بشكل سريع ليس بالمهمة السهلة، إلا أن هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي ستسهل عليك الحصول على شعر طويل بعيداً عن المنتجات التجارية التي تجهلين نتائجها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر في وقت قياسي.

تطويل الشعر



خلطة العسل والبيض

اخفقي بيضة واحدة جيداً وأضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبقيها على شعرك بعد تقسيمه الى خصلات صغيرة، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على طريقتك المعتادة.



خلطة عصير الليمون والثوم

امزجي نصف فنجان من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، وأضيفي إليهما ستة فصوص من الثوم المهروس. من ثم، طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء للتخلص من رائحة الثوم.

خلطات طبيعية لتطويل الشعر

خلطة اللبن الزبادي والليمون الحامض

اعصري نصف حبة من الليمون واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على كامل شعرك، من جذوره حتى أطرافه، وعلى فروة رأسك أيضاً. من ثم، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطّفيه جيداً بالماء الفاتر.



خلطة العسل وزيت الخروع

اخفقي بيضتين جيداً وأضيفي إليهما تدريجياً ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع. حركي المكونات بشكل جيد الى أن تصبح خليطاً متماسكاً. بعدها، طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعة من الوقت. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

خلطات تطويل الشعر



خلطة زيت الخردل وزيت الزيتون

اخلطي 3 ملاعق صغيرة من زيت الخردل وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. وحين تحصلين على خليط متماسك، طبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع ضرورة تدليك فروة الرأس بحركات هادئة بأطراف أصابعك. ثم غطي رأسك بغطاء بلاستيكي مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسليه كالمعتاد.

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