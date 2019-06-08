رانيا يوسف آخرهن.. 10 فنانات بالزي الفرعوني وسيرين عبدالنور صادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفضل أغلب الفنانات في الوطن العربي، الظهور بالزي الفرعوني؛ إذ يجعلهن يبدون أكثر جمالاً، خاصة عند تقليد الملكة "كليوبترا"، ومن هؤلاء الفنانات من برعت وتألقت في الزي الفرعوني، ومنهن من تعرضت للانتقاد.

وترصد لكم "فوشيا"، أبرز 10 نجمات في مصر والوطن العربي والعالمي، تألقن بالزي الفرعوني، خلال حضور مناسبات رسمية أو غير رسمية، أو في جلسات التصوير.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة المصرية ليلى علوي، منذ وقت سابق، خلال حضورها حفل تكريم بإحدى المجلات، مرتدية الزي الفرعوني، حيث طغى جمال "علوي" مع زيها الفرعوني، وجعلها تتألق في الحفل.

نيللي كريم

أطلّت الفنانة المصرية نيللي كريم، بإطلالة فرعونية، خلال جلسة تصوير لها، بفستان أبيض طويل، مزين بحزام من اللون الذهبي، وملابس فرعونية، أشاد بها الجمهور عقب نشرها الصور.

نسرين أمين

نشرت الفنانة المصرية نسرين أمين، صورة لها على حسابها بـ"إنستغرام" في وقت سابق، ارتدت فيها الزي الفرعوني، وأعجب بها الجمهور والمتابعون لها، مُبدين تعجبهم من هذا الظهور ومتسائلين هل كان هذا عملاً فنيًا جديدًا أم لا؟.

سما المصري

أطلّت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، فى دورته الأربعين، حيث ارتدت زي ملكة فرعونية باللون الأبيض، وعلى رأسها تاج فرعوني، أثارت بعده الجدل والسخرية، بسبب مظهرها السيئ؛ ما عرّضها لموجة من الانتقادات.

فيفي عبده وبوسي شلبي

روّجت الفنانة المصرية فيفي عبده، بصحبة مواطنتها الإعلامية بوسي شلبي، للسياحة في مصر، بارتدائهما ملابس فرعونية، بإطلالات غريبة، خلال حضورهما مهرجان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافة بمدينة الأقصر، حيث أثارت ملابس "فيفي" سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين مبالغتها في الزي الفرعوني الذي ارتدته، ومحاولتها التشبه بإحدى الملكات الفرعونية.

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دوللي شاهين

وظهرت الفنانة المصرية دوللي شاهين، خلال جلسة تصوير مؤخرًا، إذ اختارت لها الزي الفرعوني، وتقمصت خلال الجلسة دور ملكة فرعونية، وغيّرت من ملامح وجهها كثيرًا.

سيرين عبد النور

جسّدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، شخصية الملكة كليوباترا، وذلك خلال ظهورها في لقاء تلفزيوني قديم، وأجرت خلاله مقدمة البرنامج حوارًا مع شخصية الملكة، حول نشأتها وقصة توليها السلطة فى مصر بعد موت الإسكندر الأكبر، حين كان عمرها 18 عامًا.

الفنانة قمر

خضعت الفنانة اللبنانية قمر، منذ سنوات، لجلسة تصوير خاصة ظهرت خلالها بالزي الفرعوني، في صورة الملكة كيلوباترا، بلوك مختلف، ونالت إشادات واسعة بسبب تألقها في تلك الجلسة التصويرية.

رانيا يوسف

تُعد الفنانة المصرية رانيا يوسف آخر النجمات اللاتي تألقن بالزي الفرعوني، عقب نشرها مجموعة صور لها، بملابس فرعونية، حازت على إعجاب متابعيها.

مونيكا بيلوتشي

تقمصت الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، في عام 2002، دور الملكة كليوباترا، في فيلم Asterix & Obelix: Mission Cleopatra، "أستريكس وأوبليكس: مهمة كليوباترا"، وبدت "بيلوتشي" شديدة الجمال في دورها بالفيلم، بالزي الفرعوني.