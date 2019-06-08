بالفيديو| لاعب كرة قدم يقبل مذيعة حسناء على الهواء.. "مكسوفة"

تعرضت مذيعة حسناء إلى موقف محرج، خلال حديثها الإعلامي مع لاعب المنتخب الأوكراني وومانشستر سيتي الإنجليزي ألكسندر زينتشينكو، بعد تقدم منتخبه الوطني، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وتفاجئت المذيعة الحسناء ذات الشعر الأشقر، بتقبيل اللاعب لها على خدها، عقب سؤالها له عن المواجهة المقبلة لمنتخبه الوطني أمام لوكسمبورغ، وفقًا لما ذكره "روسيا اليوم".
وظهر على الإعلامية علامات الجحل من الموقف، وحاولت إخفاء وجهها أمام الكاميرا باستخدام مجموعة الأوراق التي أمسكتها بيدها، ولتعلن بعدها انتقال الحديث إلى زملائها في الاستوديو التحليلي.
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يشار إلى أن المنتخب الأوكراني فاز في مواجهته أمام صربيا بنتيجة 5-0 في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، ما ساعد على الاحتفاظ بصدارة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فيما لم يقتنص المنتخب الصربي سوى نقطة واحدة فقط خلال المنافسات.
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