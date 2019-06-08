ألوان صبغات الشعر لهذا الصيف... جرأة وتميز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - تعمد كثيرات من النساء في بداية الصيف الى إحداث تغيير على اللوك الخاص بهن، فيعمدن بالدرجة الأولى الى تغيير لون شعرهن واعتماد صبغة شعر عصرية ومميزة. فسواء كنت تمتلكين شخصية كلاسيكة أو جريئة، تتوافر العديد من ألوان الشعر الجديدة، التي ستكون الاتجاه الأبرز خلال هذا الصيف، والتي سترضي ذوقك وطموحك. وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من أجدد الوان صبغات الشعر، لتختاري من بينها ما يلائمك.



الأزرق

سيكون لون الشعر الأزرق بتدرجاته الفاتحة موضة صبغات الشعر الأبرز والأكثر جرأة وتميزاً هذا الموسم، فإن كنت من محبات الجرأة والتميز، اعتمدي صبغة الشعر الأزرق، فهي ستمنحك طلة مفعمة بالحيوية والانتعاش، علماً أنها تليق كثيراً بذوات البشرة السمراء، فاعتمديها بغض النظر عن طول شعرك.

صبغة الشعر الأزرق



الوردي الفاتح

الوردي الفاتح هو إحدى صبغات الشعر التي ستكون رائجةً جداً خلال هذا الصيف، والتي ستضفي على إطلالتك الكثير من التميز وستمنحك لوكاً عصرياً جذاباً، فهذا اللون المشرق سيكون خياراً مثالياً لك حتى ولو في شكل موقت، فقد ترغبين في تغيير لون شعرك في فصل الصيف ليتماشى مع أجواء سهرات هذا الفصل المرحة.

صبغة الشعر الوردي الفاتح



البانتون الكوراي

صبغة الشعر البانتون الكوراي ستكون أيضاً من أبرز اتجاهات ألوان الشعر لصيف 2019، فهي ستعكس روحك المرحة وتمنحك إطلالة منعشة، فلا تترددي في اعتمادها، خصوصاً أن هذا اللون سيجعلك تشعين جمالاً وسحراً ويضفي عليك لمسة تميزك عن باقي النساء.

صبغة الشعر البانتون الكوراي



الأشقر الداكن

صبغة الشعر الأشقر الداكن ستشكل خياراً مثالياً لمحبات اللوكات الكلاسيكية، فكثيرات من النساء لا يملن الى ألوان الشعر الجريئة، بل يفضلن الألوان الهادئة التي تمنحهن إطلالة هادئة وراقية. فإن كنت من محبات الأشقر الداكن، فلا تترددي في اعتماده خلال صيف 2019.

الشعر الأشقر الداكن



النحاسي المغبرّ

النحاسي بدرجاته المختلفة هو أحد الوان صبغات الشعر الرائجة خلال هذا الموسم، وتحديداً النحاسي المغبر، فهو سيمنحك إطلالة مليئة بالبهجة والحيوية، وفي الوقت نفسه سيمنحك الكثير من الغموش والسحر، علماً أنه ملائم كثيراً لذوات البشرة البيضاء.

صبغة الشعر النحاسي المغبر

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